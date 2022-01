Trois observations de la défaite frustrante du Bayern Munich 2-1 contre Gladbach

Parfois, ce n’est tout simplement pas ta journée

Les nombres de buts attendus ne sont pas encore connus, mais le Bayern Munich avait environ 14 ou 15 joueurs manquants dans l’équipe et a quand même donné à Gladbach un assez bon combat. Oui, le résultat aurait pu être meilleur – Nagelsmann voulait probablement la victoire. Les buts encaissés étaient le résultat de quelques hurleurs en défense, et BMG eux-mêmes n’ont rien fait d’exceptionnel.

Cela étant dit, il est difficile d’analyser le jeu et de formuler des critiques générales à l’égard de l’équipe ou de la configuration, simplement en raison des circonstances et de la proximité du score. Au lieu de cela, nous devrions probablement nous concentrer uniquement sur quelques détails.

Voici quelques-unes des performances phares d’aujourd’hui :

Robert Lewandowski, qui a marqué et touché les boiseries à deux reprises. Thomas Muller, qui a obtenu une passe décisive et a réussi SIX passes clés en jeu ouvert. Jamal Musiala, qui a réussi 5 plaqués et 4 interceptions en défensive. Benjamin Pavard, qui a fait de nombreux tacles de dernier recours pour empêcher Gladbach de marquer. Paul Wanner, qui est entré en jeu et a réalisé une bonne performance dans les quelques minutes où il est entré sur le terrain.

Quant aux points faibles, nous avons :

Marcel Sabitzer, qui a été contraint de jouer hors de position à l’arrière gauche et ne s’est certainement pas couvert de gloire. Niklas Sule, dont la défense laxiste a coûté au Bayern lors du premier match de Gladbach. Et un joueur de plus, qui mérite probablement une section à lui…

Serge Gnabry nous laisse tous en redemander

Il devient de plus en plus clair que Serge Gnabry pourrait ne jamais devenir un joueur régulier pour le Bayern Munich. C’est un talent exceptionnel et peut détruire n’importe quel adversaire lorsqu’il est allumé, mais les performances sont tellement chaudes et froides.

Aujourd’hui, nous avons vu à quel point Gnabry peut être mauvais quand les choses ne se passent pas comme prévu. Rien ne s’est bien passé pour lui – il ne pouvait pas trouver ses coéquipiers avec ses passes, il était facilement dépossédé et ses tirs n’étaient même pas proches de la cible. Gnabry a montré pourquoi il n’est pas un vainqueur de match fiable comme Lewandowski ou Muller – il n’a tout simplement pas la cohérence pour correspondre à des joueurs de ce calibre. Jusqu’à ce qu’il puisse aplanir ces pics et ces vallées dans ses performances, il pourrait ne jamais devenir un joueur sur lequel le Bayern Munich peut compter.

Alphonso Davies est assez important

Cela peut sembler évident, mais jouer sans arrière gauche approprié montre vraiment à quel point cette position est importante pour le Bayern Munich. Il y avait un trou en forme de Davies sur le terrain contre Gladbach, que Marcel Sabitzer n’a pas pu combler, peu importe à quel point il a essayé.

À maintes reprises, les défenseurs centraux sont passés en avant dans la zone de l’arrière gauche dans l’espoir d’une progression du ballon, mais se sont retrouvés bloqués parce que Davies n’était pas là pour faire son truc. À maintes reprises, un ballon libre a été passé instinctivement à travers le terrain, pour ensuite sortir du jeu de manière inoffensive car il n’y avait pas d’arrière gauche pour récupérer la passe.

Le Bayern s’est finalement adapté à jouer sans arrière gauche en profondeur en seconde période, mais à ce stade, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Progresser avec le ballon sans Davies ressemblait vraiment à une corvée, et il était facile pour Gladbach d’emballer des numéros dans la boîte et de déposséder le Bayern via la contre-presse.

D’une certaine manière, vous pouvez blâmer un peu Nagelsmann, car il a envoyé Sabitzer au poste de LB sans ajuster le plan de match pour se passer d’une force comme Davies. Avec Kimmich à l’arrière droit, il aurait dû inverser le scénario et passer à l’arrière droit dans le rôle de pseudo-ailier et à garder Sabitzer dans une position plus conservatrice. Sans ces ajustements, toute l’équipe a souffert.

La bonne chose est que tant que Davies revient de sa maladie sans aucun problème, cela ne devrait pas devenir un problème à long terme. Mais c’est un témoignage de la qualité du jeune Canadien que le plan de match du Bayern commence à s’effondrer sans lui.