Trois observations de la démolition 6-0 du Borussia Mönchengladbach par le Bayern Munich

Bien que le Bayern Munich ait été sacré champion de Bundesliga avant son coup d’envoi contre le Borussia Monchengladbach (en raison de la dernière défaite du RB Leipzig face au Borussia Dortmund), les rois d’Allemagne n’ont pas laissé ce résultat avoir un impact sur leur motivation car ils ont fait sauter les poulains 6-0. . Voici les observations de la victoire éclatante du Bayern.

Le mois dernier, nous avons vu l’attaque du Bayern échouer à de nombreuses reprises en raison de blessures, de fatigue et d’un emploi du temps chargé. Cependant, aujourd’hui, nous avons vu quel genre de feu Hansi Flick pouvait allumer dans son équipe.

L’attaque du Bayern était fluide, soyeuse, efficace et tout simplement géniale. Je n’ai pas pu trouver une seule chose à critiquer dans l’affichage offensif d’aujourd’hui. Les joueurs ont bien travaillé ensemble en tant qu’unité, entrant dans des espaces et plaçant des balles dans lesdits espaces où se trouvaient leurs coéquipiers. Quatre joueurs différents ont marqué pour le Bayern aujourd’hui, tous quatre attaquants. Cela montre simplement combien de talent il y a dans la liste d’attaques du Bayern et quel genre d’effet dévastateur ils peuvent provoquer lorsqu’ils cliquent juste à droite.

Pour faire simple, voici les statistiques d’attaque des quatre premiers du Bayern aujourd’hui (sous-marins inclus):

Robert Lewandowski: 3 buts, 1 aide Thomas Muller: 1 but, 1 aide Kingsley Coman: 1 but Jamal Musiala: 1 aide Serge Gnabry: 1 aide Leroy Sane: 1 but

Il n’a pas fallu longtemps au tueur à gages polonais du Bayern pour figurer sur la feuille de match; avec à peine deux minutes au compteur, Lewandowski a propulsé un tir précis dans le coin inférieur sous un angle aigu. Il a ajouté à son compte plus tard dans la première mi-temps avec une merveilleuse volée de ciseaux pour mettre son équipe à trois, et a terminé son tour du chapeau en seconde période avec une pénalité calme et calme. Avec ses trois buts aujourd’hui, Lewandowski compte maintenant 39 buts en championnat cette saison, à un peu moins du record de 40 buts de Gerd Muller et à deux de le battre. Non seulement cela, mais il a également aidé Kingsley Coman avec une passe désintéressée.

Lewandowski a été cruellement manqué en avril, son absence due à une blessure au genou prématurée ayant finalement coûté au Bayern quelques matchs. Les fans du Bayern penseront probablement “et si Lewandowski était apte pour les quarts de finale de la Ligue des champions” pendant longtemps, compte tenu de l’ampleur du coup de pouce qu’il donne à l’attaque du Bayern.

C’est peut-être un peu long, mais si Lewandowski était présent contre le Paris Saint-Germain, notre parcours en Ligue des champions n’aurait peut-être pas été aussi court. Tant pis.

Fatigue. Un mot qui a été jeté un peu trop souvent cette saison. Mais cela n’a pas été soulevé sans raison. Cette saison a été une sacrée aventure, avec des matchs à gauche et à droite. En conséquence, le Bayern a souvent été vu à peine remporter des victoires à plusieurs reprises, et même perdre des points alors qu’ils n’auraient pas dû être abandonnés. C’était la première fois depuis longtemps que le Bayern avait une pause décente – même la pause hivernale avait été écourtée à cause de la pandémie de COVID. Une pause de deux semaines était exactement ce dont l’équipe avait besoin après une course épuisante en Ligue des champions et en Bundesliga.

Deux semaines après cette pitoyable défaite à Mayence, le Bayern était rechargé, revitalisé, revitalisé et prêt à partir. Finis les mouvements lourds et fatigués qui définissaient les jeux précédents. Au lieu de cela, nous avons eu droit au Hansi Flick Bayern d’autrefois, avec un jeu fluide et énergique, un pressage professionnel et un football puissant. Cela montre simplement que le repos peut faire des merveilles pour une équipe de football, et si le Bayern est cette équipe de football, les adversaires devraient en effet avoir très peur.