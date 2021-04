Trois observations de la honteuse défaite 3-2 du Bayern Munich face au PSG en Ligue des champions

Neymar et Mbappe exposent une défense historiquement mauvaise

À l’approche du match, tout le monde savait que le Bayern Munich devrait battre le Paris Saint-Germain pour le battre. C’est probablement l’une des pires défenses du Bayern de tous les temps, certainement la pire en une génération.

Malheureusement, les choses ont mal commencé lorsque Kylian Mbappe a placé une maison sous Manuel Neuer au début de la première mi-temps, Neymar l’installant. Cela a donné le ton à la cravate, vraiment. La défense du Bayern n’a pu faire face à aucune des questions que les attaquants du PSG leur ont posées, même après que Hansi Flick ait effectué des substitutions pour renforcer la ligne de fond.

Les conditions ont peut-être joué un rôle, puisque Manuel Neuer a vu sa visibilité affectée par des chutes de neige et que la balle était glissante et difficile à attraper. Cependant, il n’y a tout simplement aucune excuse pour les buts que le Bayern a concédés cette saison. Avec une bonne défense, l’équipe remporte ce match 2-0 et se rend à Paris avec une avance insurmontable. Maintenant, les hommes de Flick ont ​​tout à faire.

Les ailes coupées coûtent tout au Bayern

Alors que la plupart des reproches seront (à juste titre) imputés à la défense pour toutes les terribles erreurs que nous avons vues, les ailiers du Bayern ont mis en place leur propre «classe catastrophe». Kingsley Coman et Leroy Sane ont commencé sur les flancs pour les Bavarois, et ils semblaient déterminés à gaspiller autant d’occasions que possible.

Des dribbles sans but, des centres qui ne mènent nulle part, des licenciements pour personne en particulier et des tirs épouvantables – ce ne sont là que quelques-unes des plaintes qui peuvent être adressées aux pieds des ailiers la nuit. Thomas Muller et Eric Maxim Choupo-Moting ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour séparer la défense du PSG, mais le service qu’ils ont reçu était épouvantable. Quelques centres simples auraient fait l’affaire – le duo gagnait tous les en-têtes de la surface. Les deux buts du Bayern venaient d’en-têtes. Pourquoi ne pas emprunter la voie facile?

C’était honnêtement une performance épouvantable des ailiers du Bayern – Serge Gnabry a été cruellement manqué. Si c’est la fatigue qui en est la cause, l’entraîneur doit faire des choix difficiles à faire pour le match de l’Union Berlin.

Hansi Flick se trompe pour une fois

Hansi Flick a subi sa toute première défaite en Ligue des champions, et il l’a bien mérité. Garder Alphonso Davies sur le banc était une erreur tactique qui aurait pu coûter le match au Bayern, étant donné la façon dont le Canadien a ajouté des tonnes de stabilité à la ligne arrière après son arrivée. Déplacer Lucas Hernandez vers l’arrière central gauche était également un ajustement tactique indispensable, car le Français avait l’air beaucoup plus confiant au milieu. Le premier but n’aurait peut-être pas eu lieu s’il n’était pas si loin de sa position habituelle.

Pendant ce temps, si l’on en croit le tweet ci-dessous, l’entraîneur a retardé le remplacement de Goretzka avant le deuxième but du PSG, ce qui était un mauvais choix avec le recul:

Bayern 0-2 PSG 32 ‘. Hansi Flick dit à Jerome Boateng de s’échauffer. Puis change d’avis. Dit à Alphonso Davies de se préparer. Boateng s’assoit sur le banc. Kimmich furieux. «Soumettez-le mec!» Parler de Goretzka qui a signalé avant le 2e but du PSG qu’il avait un problème. pic.twitter.com/4Pu3AiXmGj – Archie Rhind-Tutt (@ archiert1) 7 avril 2021

La dernière grosse erreur que vous pouvez dire qu’il a faite était de ne pas remplacer Jamal Musiala pour l’un des ailiers. Coman et Sane fonctionnaient tous les deux sur des fumées à la fin, ce dernier semblant particulièrement affreux.

C’était un spectacle étrange de Flick, qui est normalement si courageux et décisif avec ses alignements et ses substitutions. Vous devez vous demander s’il a tiré un Pep inversé – a cédé à l’envie de jouer la sécurité au lieu d’aller avec une configuration plus aventureuse.

C’est triste comment cette égalité s’est déroulée, et la défaite sera difficile à récupérer. Hansi Flick doit vraiment rassembler son équipe et trouver quelque chose, sinon le rêve de conserver le trophée de la Ligue des champions se terminera la semaine prochaine.