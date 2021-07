Trois observations de la terrible défaite 2-0 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach

Julian Nagelsmann a mis son équipe dans une formation qui n’est pas vraiment utilisée par le Bayern Munich – un 4-3-3. Lors de son premier match contre Cologne, il a joué un 4-2-3-1, alors que contre l’Ajax, il a joué un dos à trois dans un 3-4-3. Cette fois, c’était l’heure d’un énième test de formation du jeune entraîneur.

Josip Stanisic, normalement un défenseur, a été joué comme un non. 6 devant Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou, tandis que Torben Rhein et Michael Cuisance ont joué comme deux non. 8s derrière les trois premiers d’Eric Maxim Choupo-Moting, Malik Tillmann et Joshua Zirkzee. Le résultat n’était pas si satisfaisant ; le milieu de terrain et la presse avant que Nagelsmann essaie évidemment de mettre en œuvre étaient toujours là, mais en attaque, les efforts étaient au mieux moyens. Pour une bonne raison aussi, c’était la première fois que le Bayern jouait avec un 4-3-3 depuis longtemps, l’ancien entraîneur Hansi Flick préférant normalement un 4-2-3-1 typique.

Reste à savoir si cette formation sera un pilier ou une expérience ponctuelle, mais à en juger par le résultat, il est peu probable que Nagelsmann s’y tourne de si tôt.

Pour une raison quelconque, ce match n’a pas été aussi intense que les deux derniers auxquels le Bayern a joué la semaine dernière. Les matchs contre Cologne et l’Ajax ont été divertissants et rapides, à tel point que les fans du Bayern ont pu repartir avec beaucoup de points positifs, même s’ils n’ont remporté aucun match. Ce jeu, cependant, était une autre histoire.

Finis les compteurs rapides et la presse lourde qui fonctionnaient si bien, pour être remplacés par des attaques plus lentes et plus léthargiques qui étaient souvent interrompues. Oui, il y avait quelques individus qui semblaient néanmoins animés, avec Tillman et Rhein tous les deux impressionnants, mais l’équipe avait l’air un peu plate aujourd’hui dans son ensemble pour une raison quelconque. Les niveaux de motivation sont normalement plus faibles dans un match amical comme celui-ci, bien sûr, mais Nagelsmann voudra trouver des moyens de rétablir les performances de son équipe afin qu’il puisse insuffler une certaine confiance à ses joueurs et à ses fans.

Des choses plus étranges se sont produites en pré-saison, oui, mais c’est toujours assez peu inspirant de voir le record de pré-saison du Bayern lire un match nul et deux défaites en trois matchs. Le Bayern de Nagelsmann n’a pas encore remporté sa première victoire, et avec le premier match de la saison qui approche à grands pas, certains fans pourraient être un peu inquiets. Mais rappelez-vous que les derniers matchs ont mis en vedette de nombreux joueurs qui auront la chance de voir le football en équipe première cette saison, et que les véritables forces du Bayern n’ont pas encore été utilisées.

Le seul partant régulier que l’on puisse nommer qui a joué lors des trois derniers matchs était Upamecano, et même lui ne sera pas garanti de temps de jeu s’il n’impressionne pas dans les matchs de compétition. Nous devrons attendre et voir à quoi ressemble une équipe du Bayern à part entière sous Nagelsmann, et il semble que la première chance que nous aurons soit le match contre Napoli samedi, lorsque la plupart des internationaux devraient revenir. Même dans ce cas, Joshua Kimmich et Manuel Neuer seront toujours absents, alors n’espérons pas trop haut.

Il est trop tôt pour dire Nagelsmann Out, et en tant que fans, nous ne devrions pas réagir de manière excessive à quelques défaites de pré-saison. Oui, ce n’est pas si réconfortant de voir une équipe gagnante sextuple sans victoire en trois matchs, mais personne ne gagne d’argent pour avoir remporté des matchs amicaux de pré-saison. La campagne de réouverture commence plus tard, espérons donc que le Bayern sera prêt d’ici là.