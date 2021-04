Trois observations de la victoire 2-0 du Bayern Munich sur le Bayer Leverkusen

Jamal Musiala est un joyau

On peut faire valoir que le Bayern Munich a la meilleure récolte d’ailiers d’Europe, mais à l’heure actuelle, tous les quatre pourraient rougir écarlate au flair de Jamal Musiala, âgé de 18 ans, sur le ballon. Avec six buts à son actif dans la ligue jusqu’à présent, Musiala illumine le terrain chaque fois qu’il en a l’occasion, éblouissant ses anciens adversaires avec une technique au-delà de ses années.

Jamal Musiala (18) contre Leverkusen: ☑️ 82 minutes

2 passes clés

6/8 dribbles gagnés

⚔️ 12 duels gagnés

❌ 4 interceptions

8 récupérations de balle

3 fautes subies

72 touches

Victoire 2-0 Ce gamin est autre chose. pic.twitter.com/cCOUBvKm82 – Football Wonderkids (@fbwonderkids) 20 avril 2021

Bien que le talent artistique de l’international allemand sur le ballon ait reçu des éloges, la façon dont il réagit immédiatement après avoir perdu le ballon est une qualité tout aussi remarquable. Musiala court sans le ballon comme un homme possédé. Il pense à des moyens d’étouffer ses adversaires à chaque étape et cela se reflète dans ses mouvements persistants. Après avoir remporté le “ Meister du match ” lors de son match précédent, le jeune a repris là où il s’était arrêté et a livré une autre performance prometteuse.

Un affichage défensif amélioré

Photo de Christof Stache – Piscine / .

C’était une sortie relativement améliorée de Die Roten en termes de défense collective. Bien que la ligne de fond ait été laissée non blindée à plusieurs reprises, le pivot de Joshua Kimmich et David Alaba a rapidement suivi et toute l’unité défensive a été en mesure de repousser le danger pendant la grande majorité du match.

Avec un tas de matchs à son actif, Alaba avait l’air absolument à l’aise dans sa position préférée. Joshua Kimmich revient à lui-même tout en dictant le jeu pour son équipe. Lucas Hernandez et Alphonso Davies ont continué leur série d’expositions impressionnantes. L’offensive de Leverkusen a augmenté au fur et à mesure que le match progressait, mais les Bavarois sont restés inébranlables dans le tiers défensif et ont gardé une feuille blanche.

Le football tel qu’il est censé être.

La semaine a été mouvementée et fatigante pour les fans de football européen, la saga tournant autour de la formation d’une Super League séparatiste envoyant des ondes de choc partout dans le monde. Mais ce soir, mon amour profond pour la Bundesliga est devenu encore plus fort.

Je prends un grand plaisir à regarder tout ce qui est associé à la ligue allemande, que ce soit ces petites choses comme la musique publicitaire digne de la chair de poule de la Bundesliga ou les aspects tactiques, tels que le mouvement hors du ballon, le gegenpress-ing, etc., qui sont uniques à l’allemand. Football. Rien ne vaut l’élégance et la culture de la Bundesliga. L’affrontement du Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen était simplement un autre moment pour moi de me considérer chanceux d’être associé à l’une des meilleures ligues du monde.