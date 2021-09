Trois observations de la victoire 4-0 de l’Allemagne sur l’Islande

Le Bayern dirige cette ville

Six des onze de départ étaient des joueurs du FC Bayern : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané, Leon Goretzka et Niklas Süle. Honnêtement, prendre Hansi Flick aux commandes ne sera pas seulement une aubaine pour l’Allemagne, mais aussi pour le Bayern Munich.

Ne vous méprenez pas, l’Allemagne compte une tonne de joueurs incroyablement talentueux d’autres clubs à Marco Reus (Dortmund), Kai Havertz, Antonio Rüdiger et Timo Werner (Chelsea FC), et Jonas Hoffmann & Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach). Mais rien ne sera l’unité et l’habileté des joueurs du FC Bayern. Cela n’inclut même pas Jamal Musiala, qui est venu pour une autre apparition sur place, le Raumdeuter actuellement blessé, Thomas Müller.

Je suis bien conscient que de nombreux fans de la Bundesliga et du monde ostracisent le Bayern Munich pour leur domination, mais l’Allemagne n’aurait pas remporté la Coupe du monde en 2014 sans le Bayern, et ils auront besoin de cette connexion Bayern <—> Allemagne pour être à nouveau fort pour la prochaine Coupe du monde sous Hansi Flick.

Oh Timo

Je veux dire, soyons honnêtes. Quand l’Allemagne est en bonne santé, Timo Werner ne devrait pas commencer. Je suis désolé, mais tout ce que Thomas Tuchel et Chelsea ont fait à Timo Werner l’a complètement brisé. Timo Werner du RB Leipzig était un joueur mortel et cruel qui vous punirait avec sa vitesse d’élite et sa punition clinique. Werner de Chelsea est… eh bien… disons simplement que je n’aime pas les étudiants qui semblent avoir un meilleur sens du but devant le but actuellement que lui.

Je veux dire, allez :

C’est une gardienne que tout le monde devrait faire. Timo doit s’asseoir, et ces trois qualificatifs le montrent. Ne vous laissez pas tromper par ses trois buts en trois matchs, ils ne sont guère représentatifs de l’endroit où il se trouve et à quel point il devrait être bas dans l’ordre hiérarchique.

Flicki-Flaka est réel

Je serai le premier à remercier l’ex-Bundestrainer Joachim Löw. Il m’a apporté mon amour pour Die Mannschaft lorsque j’étais en deuxième année à l’université vivant dans la ville de Passau dans le Südbayern en 2014, lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde. Cela étant dit, il était temps pour un certain nombre d’années de changer alors que l’Allemagne stagnait.

Eh bien, oh mon garçon, ont-ils bien compris. J’étais celui de Bavarian Football Works à annoncer le Hansi Flick en tant que manager permanent et quand j’ai écrit, j’ai proclamé que Hansi Flick serait la meilleure chose qui puisse arriver au FC Bayern depuis, eh bien, un certain temps. Ce à quoi je ne pensais pas, c’est qu’il ferait exactement la même chose pour Die Mannschaft. Je sais que nos concurrents ont été le Liechtenstein, l’Arménie et l’Islande, mais qui s’en soucie ? L’Allemagne joue avec un feu et une colère que je n’ai pas vus depuis l’apogée de l’Allemagne en 2014 avec Bastian Schweinsteiger étant le moteur de Die Machine.

Hansi Flick a mis en œuvre son Flick-Flaka qui a permis au Bayern de remporter la Ligue des champions avec l’équipe allemande avec une quasi-perfection, et c’est là que cette connexion avec le Bayern sera très importante.

Contre l’Islande, Goretzka et Kimmich ont contrôlé le tempo du match. Gnabry et Sané ont trouvé des ouvertures à gogo et ont su créer chance sur chance. Même avec Kai Havertz et Timo Werner, nous avons quand même gagné 4-0. L’Allemagne est de retour, bébé. Mettez le monde en garde, Hansi Flick est sérieux et ça se voit.