Trois observations de la victoire 4-1 de l’Allemagne sur l’Arménie

Défense discutable

La performance défensive de l’Allemagne était, eh bien… décevante. L’équipe de Flick a joué sa ligne défensive élevée caractéristique et, dans la plupart des cas, elle a remporté le ballon quelque part autour du centre du terrain. Mais la défense de l’Allemagne était également chancelante à certains moments. Lorsque l’Arménie a fait pression, la ligne de fond allemande n’a pas réagi en conséquence. Ils ont laissé beaucoup d’espace pour les courses et les passes profondes.

Bien que Flick ait laissé quelques-uns de ses principaux joueurs hors de ce match, il doit encore travailler sur sa défense. Lorsque l’Allemagne joue contre de meilleures équipes, toute la ligne de fond doit être concentrée à 100 % et travailler comme une unité.

Pas la meilleure performance globale

Oui, l’Allemagne a joué sans quelques partants et s’est appuyée aujourd’hui principalement sur des remplaçants, mais la performance globale n’a pas été spectaculaire. Il faut aussi dire que les Arméniens se sont battus durement aujourd’hui. Ils ont essayé de perturber les attaques de l’Allemagne et ne se sont pas concentrés sur la possession du ballon. Ils ont été un peu malchanceux, car le troisième but qu’ils ont concédé était une erreur massive du gardien de but. Il en va de même pour le quatrième but, où Mkhitaryan a accidentellement placé la passe aux pieds de Hofmann.

L’attaque allemande a été très active ce soir et aurait probablement pu marquer plus de buts. Lorsque les Allemands sont entrés dans le dernier tiers, les joueurs ont combiné avec aisance et ont souvent fait de bonnes occasions.

Ce qui était frustrant, c’était le milieu de terrain. C’était souvent très statique et pas particulièrement créatif. Leroy Sane a souvent reculé pour aider à créer des attaques. Les milieux de terrain manquaient d’élan et de créativité pour de meilleures chances. En voyant cela, il est évident que Leon Goretzka et Joshua Kimmich sont des partants incontestés.

Améliorations massives sous Hansi Flick

L’écriture de Hansi Flick sur cette équipe est apparente. Il y a beaucoup de similitudes entre cette équipe et quand il a entraîné le Bayern Munich. Il y a la pression classique de Flick, même si elle n’est pas aussi agressive qu’avant à Munich. Les joueurs mettent souvent la pression sur la ligne de fond, et cela s’est concrétisé aujourd’hui. L’équipe se combine bien sous Flick et s’améliore à mesure qu’elle s’habitue au système de l’entraîneur. Seule la défense est quelque peu inquiétante. Ils ont tendance à faire des erreurs, mais j’espère que Flick pourra les régler.

Bien que l’Allemagne n’ait pas eu d’adversaire très difficile dans ce groupe, les progrès que l’équipe a réalisés depuis le tout début de la qualification pour la Coupe du monde sont évidents.