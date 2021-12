Trois observations de la victoire inconfortable 3-2 du Bayern Munich sur le Borussia Dortmund.

Une décision ou deux a fait basculer la voie du Bayern Munich; Je ne suis pas sûr que le Bayern Munich méritait de gagner, mais le Bayern sait comment gagner des décideurs et l’a fait à maintes reprises.

Les statistiques disent que la défense est meilleure ; je ne suis pas d’accord

Je sais que je ne devrais pas donner du fil à retordre à Dayot Upamecano pour avoir lutté contre Erling Haaland ou pour avoir glissé à un moment inopportun – cela arrive. Mais, avec Upamecano, cela arrive à chaque fois qu’il y a un gros attaquant physique contre lui que ce soit Breel Embolo ou Marcus Thuram ou Haaland. Le problème de Julian Nagelsmann est qu’il y a plus d’attaquants gros et coriaces – Upamecano n’est pas le défenseur pour s’occuper d’eux.

De plus, je ne pense pas nécessairement que l’hybride arrière trois/quatre soit une mauvaise idée. Je ne pense pas que cela blesse l’équipe. Je ne pense pas que cela aide non plus – c’est inutile. Dans l’ensemble, cette équipe du Bayern est moins fatiguée que celle de l’an dernier et pourtant, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y aura une bévue à chaque fois que l’opposition attaquera.

Borussia Dortmund tu as trouvé; Mats Hummels n’a pas



Inutile de dire que Hummels a passé une mauvaise nuit. Le plan de match de Dortmund était juste ; ils ont poussé Julian Brandt, profitant de sa récente bonne forme et utilisé Erling Haaland comme débouché principal comme nous nous y attendions. Ils auraient peut-être même pu gagner celui-ci ; pourtant, les erreurs à l’arrière leur ont coûté. Les trois buts du Bayern étaient le résultat d’erreurs directes de Dortmund.

Blessures mises à part ; il y a du travail à faire pour Julian Nagelsmann

Les dix premières minutes ressemblaient au Bayern de Hansi Flick. Ce Bayern a marqué plus mais, que ce soit en raison d’un encombrement dans la surface, d’un manque de netteté ou d’un manque d’égoïsme, quelle que soit la façon dont vous le regardez, de la part des joueurs avancés, il y a eu une légère baisse de qualité dans la boîte ces derniers temps. L’équipe dans son ensemble n’a pas l’air aussi forte à chaque extrémité; Les objectifs de Lewandowski couvrent cela pour le moment. Le Bayern marque beaucoup ; cela ne veut pas dire que l’infraction est mauvaise – cela veut simplement dire qu’il y a une légère baisse de qualité qui est perceptible.

