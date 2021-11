Trois observations de la victoire tendue 2-1 du Bayern Munich sur le SC Freiburg

Thomas Muller et Leroy Sane se gênent

La conversion de Leroy Sane en un joueur de demi-espace gauche a peut-être sauvé sa carrière au Bayern Munich, mais Julian Nagelsmann commence à faire face à des conséquences imprévues.

Vous savez qui d’autre est un joueur de demi-espace ? Thomas Muller. Oui, il préfère dériver vers la droite, mais cela signifie toujours que ses zones ont tendance à se chevaucher avec Sane au milieu. Étant donné qu’Alphonso Davies aime pousser haut sur le terrain en tant que pseudo-ailier, cela signifie que Sane dérive à l’intérieur plus souvent qu’il ne le pourrait autrement. Muller se retrouve donc souvent plus à droite qu’il ne devrait l’être, diminuant son influence sur le jeu.

Étant donné que Muller et Sane semblent très bien fonctionner dans le système actuel, il peut sembler étrange de se plaindre d’un problème aussi mineur. Je veux dire, Muller est toujours le meilleur assistant du Bayern en ce moment. Cependant, pour le moment, Nagelsmann laisse une certaine qualité potentielle sur la table en n’utilisant pas pleinement le Raumdeuter. Cela ne fait pas de différence lorsque le Bayern gagne 5-0, mais cela pourrait entrer en jeu dans les dernières étapes de la Ligue des champions, où le Bayern se heurtera à une opposition beaucoup plus dure.

La kryptonite de Julian Nagelsmann est révélée

En parlant de Ligue des champions… saviez-vous que Nagelsmann n’a jamais battu Jurgen Klopp ? 4 rencontres et 4 défaites. En fait, pourquoi ne pas jeter un œil à ses pires matchs d’entraîneur : (via transfermarkt)

Hmm, tu vois un modèle ? Ce sont trois entraîneurs qui comptent tous beaucoup sur un pressing intense. Nous pouvons voir pourquoi Nagelsmann a un si mauvais bilan contre eux, car il devient clair que ses équipes n’aiment PAS être pressées. Christian Streich l’a encore prouvé alors que son équipe fribourgeoise pressante a presque complètement étouffé le Bayern en première mi-temps.

Fribourg ne manquait que de deux choses : l’endurance et la qualité. Leur presse a perdu de l’intensité après les 30 premières minutes et n’a jamais récupéré, permettant au Bayern de se développer lentement dans le match. Pendant ce temps, Vincenzo Grifo et Lucas Holer n’avaient tout simplement pas la qualité pour punir les erreurs du Bayern, même après que le système de pression de Streich a annulé la possession dans les zones dangereuses.

Rassurez-vous, lorsque le Bayern Munich affrontera de meilleures équipes sur la route, il ne laissera PAS passer l’occasion de capitaliser sur les chances que Fribourg ne pouvait pas. Nous avons déjà vu le meilleur onze de Nagelsmann subir une défaite humiliante contre le Borussia Mönchengladbach au Pokal, montrant que cette équipe est loin d’être imbattable. Jusqu’à ce que l’entraîneur trouve une réponse pour ce type d’équipe spécifique, le Bayern risquera de perdre encore plus d’argenterie.

La meilleure ligne de fond du Bayern Munich devrait être gravée dans le marbre

S’il y a de bons points à retenir de ce match, ce serait le fait que le Bayern Munich a eu une performance défensive décente, au moins jusqu’à ce que les remplaçants soient faits. Bien sûr, Manuel Neuer n’a pas obtenu sa cage inviolée, mais Fribourg a été empêché de créer des chances de qualité pendant une grande partie des 90. La clôture des matchs reste un problème, mais au moins le Bayern a prouvé qu’il pouvait gagner un match sans avoir besoin de marquer cinq buts. .

Dayot Upamecano et Lucas Hernandez sont probablement la meilleure paire de défenseurs centraux du Bayern, et Niklas Sule et Alphonso Davies semblent être les meilleures options à leur poste d’arrière respectif. Sule apporte en particulier un niveau de dynamisme et de créativité au poste d’arrière droit que Benjamin Pavard ne peut tout simplement pas reproduire, tout en ne compromettant pas la stabilité défensive.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette configuration particulière à quatre arrière utilisée par Nagelsmann, mais c’était la première fois que nous la voyions lorsque Pavard était en forme. Espérons que cela signifie que l’entraîneur se réconcilie lentement avec sa meilleure ligne de fond, et nous le verrons dans tous les grands matchs à venir.

Voilà pour nos observations ! Si vous en voulez plus, pourquoi ne pas consulter notre podcast ? Voici ce que nous avons en magasin :

