Trois observations de l’effacement 5-1 du Bayer Leverkusen par le Bayern

Le Bayern Munich a complètement détruit le Bayern Leverkusen pour s’asseoir au sommet du classement de la Bundesliga avec une avance d’un point sur le Borussia Dortmund. La fluidité des joueurs du Bayern les a vus se déplacer dans différentes positions et se couvrir les uns les autres. Si je peux me permettre, c’est le football total de Nagelsmann, mesdames et messieurs. Les Bavarois ont complètement surpassé leurs adversaires pour obtenir une avance énorme au début avant de se calmer pour économiser de l’énergie et attaquer par phases. Julian Nagelsmann a finalement fait des remplacements sans attendre les dix dernières minutes et ce match peut établir la norme sur la façon dont Nags voit la rotation de l’équipe.

Une presse Bayern implacable

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

La presse du Bayern sous Nags atteignait aujourd’hui l’étalon-or. Le nombre de joueurs pressant sans arrêt et ne laissant aucun espace à Leverkusen était un spectacle à voir, la 6e minute étant la séquence de pressage maximale. Le Bayern a remporté 16 tacles et le seul espace dont Leverkusen disposait pendant la majeure partie du match était entre ses défenseurs et son gardien de but. C’est à quel point le Bayern l’a gardé serré aujourd’hui.

Il n’y avait aucune distinction entre les attaquants et les défenseurs – lorsque hors de possession, le Bayern était une équipe de 11 défenseurs traquant l’opposition pour récupérer le ballon. Remarquez que le Werkself a des pieds soyeux dans ses rangs et fermer boutique contre eux parle vraiment de la défense du Bayern aujourd’hui.

Le seul inconvénient de ce style de jeu est bien sûr la fatigue. Le Bayern doit s’adapter pour maintenir ce style et le porter tout au long de la saison. L’impact de la fatigue peut vraiment se multiplier si elle est associée à une réticence à tourner – quelque chose que Nagelsmann a montré jusqu’à présent. Cela dit, il a fait sortir Davies avant 40 minutes et a fait plus de sous-marins plus tard, nous n’avons donc pas encore vu quelle est vraiment la politique de rotation à long terme de Nags.

Lewy magique et le Bayern magique



Photo de Lukas Schulze/.

Robert Lewandowski a encore une fois montré pourquoi il est le meilleur numéro 9 au monde. Ses deux buts étaient le résultat d’un positionnement exceptionnel et d’une finition lisse. Arrivés à la fin de grandes séquences de jeu, ces premiers buts élégants ont fait une déclaration à l’opposition. Le premier but, un film délicieux, a montré aux critiques du joueur de 33 ans à quel point il peut être mortel et voler des buts dans des situations presque impossibles.

Menant également de l’avant en défense, Lewy était intrinsèquement impliqué dans la presse du Bayern comme d’habitude et désireux de s’éloigner et de permettre à ses ailiers de se placer dans des positions dangereuses dans la surface. Ce sera une autre dimension qui peut aider le Bayern contre des équipes avec des défenses plus serrées.

L’attaque et le mouvement des Bavarois étaient sublimes et fluides. Créant 4 grandes occasions, la transition du Bayern de la défense à l’attaque et du retour à la défense a donné peu de temps à Leverkusen pour s’adapter et les a pris au dépourvu relativement souvent. Cette performance et cette faim étaient totalement inattendues au retour d’une pause internationale.

Leverkusen est parti sans réponses

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Perdre un match 1-5 à domicile est aussi moche que possible. Cependant, ce n’était pas comme si Leverkusen était particulièrement mauvais. Leur propre presse était à la hauteur car ils ont rendu extrêmement difficile la sortie du Bayern après avoir remporté le ballon. Florian Wirtz, Kerem Demirbay, Moussa Diaby et cie. sont tous des joueurs insaisissables capables de diviser des équipes ouvertes pour créer des occasions. Cependant, le Bayern a complètement surpassé Werkself sur tous les fronts et a laissé Leverkusen sans réponses.

Garer le bus semblait être le seul moyen d’arrêter le barrage du Bayern, mais comme ce n’est pas le style de Leverkusen, ce n’est qu’après l’heure de jeu que le Bayern a baissé l’intensité de son attaque et effectivement l’intensité du jeu. Une erreur à la 55e minute a permis à Leverkusen d’obtenir une occasion rare qui a été superbement complétée par Patrick Schick refusant aux visiteurs leur cage inviolée.