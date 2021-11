Trois observations sur la défaite 2-1 du Bayern Munich à l’extérieur face au FC Augsburg

Le football est un jeu simple. Vous pouvez le décorer avec tout le glamour des superstars ou de l’argent du pétrole que vous voulez, mais au final, il ne s’agit que de 11 individus contre 11 autres.

Le Bayern Munich s’en est souvenu aujourd’hui. Voici les observations de BFW lors du match d’aujourd’hui contre Augsbourg, les rois nouvellement couronnés de Bavière.

L’équipe qui en voulait plus

Il n’arrive pas souvent que le Bayern Munich ait l’air impuissant ou somnolent sur le terrain. Jusqu’aux dix minutes restantes, le Bayern ne s’est pas créé beaucoup d’occasions ni n’a eu de séquences dominantes.

Au lieu de cela, l’équipe du sud-est d’Augsbourg manquait de créativité, dominant la possession sans l’utiliser. Leon Goretzka et Marcel Sabitzer n’ont pas réussi à contrôler le milieu de terrain, Robert Lewandowski s’est senti parfois isolé, tandis que Leroy Sané, Serge Gnabry et Thomas Müller se sont beaucoup impliqués sans rien faire de notable.

En revanche, Augsburg de Markus Weinzierl a remporté la plupart des défis 50-50 tout en jouant globalement plus intensément et avec détermination. Installée dans un 4-4-2 classique, l’équipe d’Augsbourg est constituée d’un intéressant collectif de footballeurs. André Hahn, un joueur du Nord qui a rajeuni sa carrière lors de son deuxième passage dans l’équipe du Sud, a été excellent en attaque. En marquant bien son but, la plus grande compétence de Hahn est son agitation constante pour son équipe, faisant toujours des courses sacrificielles sans avoir peur de faire le sale boulot nécessaire. Inscrivant son premier but en Bundesliga, le Danois Mads Pedersen a vécu une soirée qu’il n’oubliera jamais, cette victoire contre le Bayern étant probablement l’un des moments forts de sa carrière.

Mais le meilleur sur le terrain était le défenseur central néerlandais de 30 ans Jeffrey Gouweleeuw, qui était le point central d’un défenseur d’Augsbourg extrêmement bien entraîné.

Occasions manquées

Marcel Sabitzer et Omar Richards ont tous deux obtenu une place rare dans le onze de départ ce soir, les deux n’ayant pas réussi à faire valoir que leur présence devrait devenir un épisode fréquent.

Même si je n’ai jamais compris la signature d’Omar Richards, il n’était pas nécessairement horrible, mais il n’était pas non plus impressionnant. Je suis peut-être trop dur, mais il n’est pas du matériel du Bayern.

La performance de Sabitzer est plus décevante. Sa forme au Bayern m’a laissé un peu perplexe. Comment se fait-il que l’un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga au cours des dernières saisons ait commencé si médiocrement dans le meilleur club de Bundesliga ? Bien sûr, aller dans un nouveau club est toujours difficile, mais la signature de Sabitzer semblait être un certain succès car il a retrouvé Julian Nagelsmann.

La qualité est là, c’est sûr. J’espère et je crois que le Bayern verra bientôt cela de l’Autrichien.

Chaud et froid – l’ère Nagelsmann

Je me méfie toujours du fait que Julian Nagelsmann soit un bon candidat pour Die Roten. Son équipe peut complètement démanteler un Bayer Leverkusen en forme en un match, pour s’incliner 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach le suivant. Il se sent instable.

Les fans du Bayern doivent-ils s’inquiéter ? Pas nécessairement. Faut-il remettre en cause Nagelsmann ? Non, je pense qu’il a fait du bon travail jusqu’à présent. Mais je me sens toujours mal à l’aise. Il y a quelque chose de fragile avec cette équipe du Bayern, quelque chose que je ne peux pas mettre le doigt ni décrire de manière cohérente.

Augsbourg n’a pas été bon cette année. Malgré un effort héroïque aujourd’hui, je pense qu’ils seront dans la bataille pour la relégation cette saison.

Je ne m’attendais à rien d’autre qu’à une victoire du Bayern aujourd’hui. Bien sûr, à la fin de la journée, le football n’est que de 11 individus contre 11 autres individus. Tout peut arriver. Mais la perte d’aujourd’hui n’a pas délogé mon sentiment d’instabilité…