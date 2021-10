Trois observations sur la victoire 4-0 de l’Allemagne sur la Macédoine du Nord

L’Allemagne est officiellement la première nation à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec une large victoire 4-0 sur la Macédoine pour remporter le Groupe J avec deux matches à disputer. Ce n’était pas vraiment sous la pluie en Macédoine du Nord, mais les Allemands ont réussi une première mi-temps pour exploser avec des buts en seconde période.

Cette première mi-temps était vraiment nulle.

Si vous avez regardé ce match, vous savez à quel point la première moitié du match a été une véritable corvée. La Macédoine du Nord est terrible et l’Allemagne a semblé très désintéressée de faire quoi que ce soit d’important pendant la majorité des 45 minutes. Les Allemands avaient 76% de possession en première mi-temps et n’ont probablement vraiment menacé le but de la Macédoine du Nord qu’à quelques reprises.

Il y avait des choses qui étaient ridicules à voir comme Timo Werner trouver des tas d’espace à plusieurs reprises, seulement pour que sa première touche lui échoue ou, dans un cas, frappe le poteau. Il y avait aussi des choses inexplicables comme Serge Gnabry s’arrêtant de 35 mètres sur une contre-attaque 2 contre 1 et frappant un centre à personne. C’était presque comme s’il était fatigué et a dit: « Vissez-le. »

Pourtant, ces dernières années, il est très probable que nous aurions vu l’Allemagne encaisser un but dans une première mi-temps comme ça ; cependant, Niklas Süle et Thilo Kehrer étaient assez bons à l’arrière aujourd’hui en étouffant la plupart des compteurs de Macédoine du Nord. L’Allemagne a survécu à cette terrible première mi-temps sans encaisser, et cela a contribué à déclencher sa victoire.

Si Werner peut comprendre le côté buteur du match, l’Allemagne peut gagner la Coupe du monde.

Si vous avez entendu un grand bruit dans la seconde moitié du match, c’est parce que notre intrépide leader Chuck Smith a klaxonné en attachant une autre voiture au #TimoTrain.

Écoutez, personne ne pense que Timo Werner est parfait. C’est un attaquant, et la partie la plus faible de son jeu est sa finition. C’est parfois douloureux à regarder, car Werner se retrouve régulièrement dans un espace ouvert en raison de beaucoup de travail acharné avant de recevoir un laissez-passer; cependant, c’est presque comme si son cerveau se vide et qu’il oublie la plupart du temps comment mettre le ballon dans le filet.

Il aurait dû marquer au moins un but avant la mi-temps, mais il n’a pas pu convertir la meilleure chance de chaque côté, frappant le poteau dans le processus. C’était mauvais!

Cela dit, Werner a montré le potentiel qu’il a toujours eu en seconde période. Alors que son premier but était dû à la brillante passe décisive plus qu’à sa finition, le deuxième but de Werner était un brillant ballon de curling au deuxième poteau pour sceller le match.

La passe décisive de Müller sur le premier but de Werner était d’un autre monde.

Alors qu’une grande partie des discussions dans ce match porteront à juste titre sur la performance de deux buts de Werner, la performance de deux passes décisives de Thomas Müller était tout aussi incroyable. Si l’Allemagne a un espoir de réussir en novembre/décembre prochain au Qatar, ce sera en grande partie grâce à Müller.

Sa passe décisive sur le premier but de Werner était tout simplement incroyable. Müller est un joueur tellement incroyable, et il est difficile de dire à quel point il est parfois formidable. Regardez cette beauté !