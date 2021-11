Trois observations sur la victoire 9-0 de l’Allemagne sur le Liechtenstein

L’Allemagne, un jour où elle a rendu hommage à son ancien entraîneur, Joachim Löw, a offert un spectacle à la foule à Wolfsburg. Le premier carton rouge pour le Liechtenstein a permis à leur manager actuel, Hansi Flick, d’essayer différentes combinaisons. Il a de toute façon dû nommer un line-up très modifié en raison d’absents dus à Covid et de blessures. Sans plus tarder, voici les observations :

Flick a des options ; pourtant il n’a pas d’options

Pas de Joshua Kimmich – pas de problème ; Ilkay Gündogan a remplacé Kimmich et s’est joint à Leon Goretzka, qui a dirigé l’émission ce soir-là. Gündogan lui-même aurait pu marquer beaucoup de buts ce soir avec une meilleure finition. Pourtant, Jonas Hofmann, pas un arrière latéral de métier, avait l’air décevant. Antonio Rüdiger a montré qu’il était sujet à des décisions parfois irréfléchies et Flick a choisi de se passer complètement d’attaquant, bien qu’il ait joué à la fois Kevin Volland et Lukas Nmecha plus tard.

Peut-être que certaines options ne sont pas nécessaires

L’Allemagne est allée sans attaquant au sommet aujourd’hui, bien que Thomas Müller ait été qualifié d’attaquant de l’alignement. Leroy Sané a souvent agi comme un seul, Gündogan a parfois pris la tête tandis que Marco Reus a fait de même. Alors que l’opposition d’aujourd’hui était une équipe du Liechtenstein à 10, cela peut être une solution vers laquelle Flick se tourne s’il n’a pas d’attaquant stable dans l’équipe.

Leon Goretzka, Marco Reus, Thomas Müller et Leroy Sané — les orchestrateurs ce soir

Leon Goretzka est au cœur du Bayern Munich et de l’Allemagne ; nous le savions tous – aujourd’hui, en l’absence de Kimmich, il était un véritable orchestrateur et cela se voyait.

Marco Reus est un joueur très talentueux ; nous le savions tous. Il mérite de se diriger enfin vers un tournoi majeur avec l’Allemagne et de remporter un prix.

Thomas Müller est brillant ; nous le savions tous. Son attitude fait avancer l’Allemagne. Il se tient lui-même et l’équipe à des normes élevées mais, plus encore, il garde les choses légères et il garde le combat.

Leroy Sané a été revitalisé dans le joueur que nous savions tous qu’il pourrait être sous Julian Nagelsmann. Il était brillant ce soir ; il est brillant la plupart du temps ; il est brillant du centre – plus important encore, il joue avec un sourire sur son visage. Si Sané est heureux et continue dans cette veine de forme, il ne sera pas seulement un atout pour l’Allemagne, il continuera également d’être un atout considérable pour le Bayern Munich.

Faites-nous part de vos impressions et, comme toujours, merci d’avoir lu !