Trois observations sur la victoire acharnée de l’Allemagne contre le Liechtenstein

Tous ceux qui s’attendaient à une victoire éclatante pour l’Allemagne ont probablement été extrêmement déçus par la maigre marge de deux buts. Hansi Flick ne sera pas non plus satisfait de sa première victoire, étant donné que son équipe aurait dû marquer au moins quelques buts de plus. L’Allemagne avait 30 tirs au total et contrôlait totalement le match de la minute 1 à 90, mais rappelez-vous, c’était le Liechtenstein contre lequel ils jouaient. Une domination totale était attendue avant le départ. Même le prédécesseur de Flick (qui restera sans nom) aurait eu une journée sur le terrain contre ce lot. Quel que soit le changement que Flick a instillé dans l’équipe allemande, il n’a pas encore été vu et prendra probablement un certain temps à se former. Espérons que cela arrive bientôt, car la Coupe du monde est dans un peu plus d’un an.

Avec tout le respect que je dois à ce que Flick a fait au Bayern Munich, il est peut-être un faiseur de miracles, mais il y a des joueurs qu’il ne peut tout simplement pas changer. Même pendant son règne sextuple au Bayern, des joueurs comme Corentin Tolisso, Bouna Sarr, Marc Roca et bien d’autres étaient plutôt médiocres du début à la fin. On pourrait en dire autant de l’Allemagne. Timo Werner était son raté habituel, bien qu’il ait été inscrit une fois sur la feuille de match. İlkay Gündoğan était l’ombre de lui-même à Manchester City, comme il l’est toujours chaque fois qu’il porte les couleurs nationales. Robin Gosens était actif, mais n’a pas fait grand-chose pour faire ses preuves. Certes, Flick n’a eu que quelques jours pour s’entraîner avec ce nouveau groupe de joueurs, il peut donc lui falloir un certain temps pour les faire jouer comme il le souhaite, mais compte tenu de ce que certains ont montré jusqu’à présent, l’avenir ne le fait pas. l’air trop brillant. Nous ne pouvons qu’espérer que Werner et Gündoğan ont commencé aujourd’hui parce que l’opposition était si médiocre et qu’elle sera mise sur le banc en Arménie.

Cela étant dit, il est imprudent de dire que Flick est un échec après un seul match. Oui, c’était un match à oublier, et cela aurait dû être un score plus important, mais rappelez-vous, chaque équipe a besoin de temps. Il a fallu du temps à Flick pour que le Bayern fonctionne vraiment comme il le devrait (les défaites successives contre Leverkusen et Gladbach me viennent à l’esprit), et je suppose que la même chose se produira avec l’Allemagne. Des indices de ce qu’il veut faire peuvent être vus dans le jeu d’aujourd’hui – attaques rapides, haute pression sur le terrain – et j’espère qu’ils s’épanouiront davantage au fil du temps. Cette équipe a été sous un entraîneur médiocre pendant si longtemps qu’il leur faudra du temps pour retrouver leur équipement. À en juger par ce qu’il a fait avec le Bayern, Flick semble être la bonne personne pour le poste. Tout ce que nous pouvons faire, c’est lui donner le temps dont il a besoin, attendre et espérer.

De plus, étant donné que l’Allemagne a déjà une défaite à son actif, chaque victoire compte comme un pas vers la Coupe du monde. Ce n’était peut-être pas une victoire satisfaisante, mais c’était quand même une victoire.