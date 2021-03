Trois observations sur la victoire terne de l’Allemagne 1-0 contre la Roumanie

Après avoir battu l’Islande jeudi à 3-0, l’Allemagne a un peu lâché le gaz face à la Roumanie. Avec une formation épuisée, Jogi Löw est entré dans le match de dimanche sans changement au onze de départ. L’Allemagne – dirigée à nouveau par un noyau de joueurs du Bayern Munich – a réussi une victoire 1-0 à l’extérieur, malgré le manque de tactiques de finition ou de coaching.

L’Allemagne contrôlait le jeu avec possession

Avec un énorme deux tiers de la possession, l’Allemagne n’a pas laissé beaucoup de temps à la Roumanie pour construire une attaque. Les unités défensives et de milieu de terrain ont sauté sur toutes les contre-attaques et les ont écrasées avant qu’elles ne deviennent trop dangereuses. Il faut dire que la Roumanie, comme la plupart des équipes le font lorsqu’elles affrontent un adversaire supérieur, s’est assise et a cherché des occasions de contrer. Cependant, lorsque l’Allemagne a retourné le ballon, elle a pu récupérer des numéros et bien défendu. Ce jour-là, la Roumanie n’a pu obtenir qu’un seul tir suite à une contre-attaque. Dans un match où il était impératif de garder une feuille blanche, Manuel Neuer n’a dû effectuer que deux arrêts, qui semblaient tous deux extrêmement confortables pour le capitaine allemand.

L’attaque de l’Allemagne aurait pu faire mieux

Bien que l’Allemagne ait contrôlé la majeure partie du match, elle a peut-être la chance de quitter Bucarest avec les trois points. Plus lent que le début du match de jeudi, il a fallu 16 minutes à l’Allemagne pour entrer sur le plateau avec le but de Gnabry. Après le but tap-in de Gnabry, l’attaque allemande a créé quatre autres grosses chances, mais n’a pas été en mesure de remettre le ballon au fond des filets. La partie la plus frustrante à regarder, c’est que la créativité était là ce soir. Goretzka, Sane, Kimmich, Gnabry et d’autres étaient bien enchaînés dans des zones dangereuses, mais personne n’est intervenu pour terminer le tir.

Dans une petite note à la défense des attaquants allemands, il faut aussi dire que le gardien roumain, Florin Niță, s’est imposé à maintes reprises pour son équipe. Cela se voit aussi souvent lorsque vous affrontez le favori pour gagner le groupe.

Le manque de tactique pourrait à nouveau nuire à l’Allemagne

Il y a eu – et il y aura – beaucoup à dire sur Jogi Löw et ses décisions tactiques. Bien que son héritage soit partiellement gravé dans la pierre en raison de la victoire en Coupe du monde et de la longévité de sa carrière, Löw continuera de ternir son héritage s’ils perdent des points lors des éliminatoires de la Coupe du monde ou sortent au début de l’Euro 2020. Oui, Löw a un petit banc pour ce passage de qualifications, mais il semblait y avoir très peu de coaching effectué. Lorsque la caméra indiquait la zone tactique, Löw était assis sur sa chaise pour regarder. Lorsque la Roumanie a mis tout ce qu’elle avait pour égaliser, il a présenté un attaquant à la 77e minute. Puis il s’assit sur ses sous-marins jusqu’à ce qu’il soit profondément arrêté.