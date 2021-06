Trois observations sur le sinistre nul 1-1 de l’Allemagne contre le Danemark

Joachim Low ne peut toujours pas s’engager dans un système

Il ne reste que deux semaines avant l’Euro, et l’Allemagne n’a toujours pas trouvé de système qui lui convienne. Dans la préparation du match, les médias nous ont dit que Low prévoyait de tirer parti du retour de Thomas Muller pour construire un système ressemblant à celui du Bayern Munich. C’était clairement un mensonge, car rien de ce que nous avons vu sur le terrain contre le Danemark ne ressemblait au mastodonte de Hansi Flick.

Les entraîneurs allemands à travers l’Europe sont connus pour un style de football clair. Klopp, Tuchel, Hansi, Nagelsmann – ce sont tous des entraîneurs de premier plan réputés pour leur jeu d’attaque directe et de gegenpressing à haute intensité. Leurs tactiques sont modernes, toutes leurs équipes étant excellentes en possession et formidables sur les ailes. L’Allemagne de Low est tout sauf. Malgré une base aussi solide sur laquelle s’appuyer, l’entraîneur de NT préfère continuer avec une formation piétonne 3-4-3 qui est beaucoup trop défensive et n’appuie même pas correctement.

La marque de football jouée est tellement dépassée qu’on a l’impression que Low entraîne une équipe qui est une génération derrière tout le monde. Ces joueurs peuvent faire tellement plus, mais ils sont paralysés par un système qui est l’antithèse de ce que défendent les équipes allemandes. Dans le football de club, la tactique allemande est la crème de la crème. Les trois derniers titres de la Ligue des champions ont été remportés par des entraîneurs allemands. Pourquoi l’équipe nationale est-elle si pauvre ? Pourquoi l’entraîneur insiste-t-il sur un système comme celui-ci ?

Jogi Low peut-il trouver une solution ?Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Les ailiers allemands sont un problème

Vous saviez juste que l’Allemagne allait passer une nuit difficile lorsque Lukas Klostermann et Robin Gosens se sont révélés être les arrières latéraux de départ. Klostermann est généralement considéré comme beaucoup trop défensif pour être un ailier dans un dos à trois, et cela a montré que l’homme du RB Leipzig était tiède à l’avenir et n’a fourni à Leroy Sane presque aucun soutien sur son flanc.

Pendant ce temps, Gosens est peut-être un grand joueur pour l’Atalanta, mais ses performances NT laissent beaucoup à désirer. Il est difficile de juger s’il s’agit d’un problème de compatibilité ou si Low aspire la vie de ses joueurs, mais le joueur de 26 ans a toujours eu du mal à avoir un impact sur l’équipe nationale.

À ce stade, il est inconcevable que Low persiste avec un back-trois pour les euros, surtout lorsque les wingbacks sont la clé de tout bon système de back-trois. Le passage à un back-quatre avec Sule et Gunter en tant qu’arrières latéraux pourrait aider l’Allemagne à acquérir un contrôle bien nécessaire et à ajouter un attaquant supplémentaire au mélange avant. Retirer un défenseur n’aidera pas la défense, mais ce n’est pas comme si la ligne de fond à trois avait gardé des draps inviolés ces derniers temps.

L’ajout de Gortezka/Kroos ou de certains joueurs de Chelsea ne résoudra pas ce gâchis

Les problèmes de l’Allemagne sont entièrement systémiques pour le moment, et ajouter/supprimer quelques joueurs ne résoudra pas ce gâchis. Ramener Hummels et Muller était la première étape, mais Low ne peut pas s’arrêter là. Il doit réparer ce système tant qu’il le peut encore.

Ajouter Goretzka et Kroos au milieu de terrain ou remplacer Gnabry et Sane par Havertz et Werner n’aidera pas du tout l’Allemagne. Ce n’est pas une question de personnel pour le moment. Il doit arrêter de retarder et s’engager dans des changements en profondeur – sinon l’ouverture de l’Euro contre la France pourrait devenir très douloureuse pour les Allemands.