Trois organes d’autorégulation réitèrent la position anti-spéculation du pays sur la crypto

Chine FUD de retour en vigueur alors que trois organismes d’autorégulation réitèrent la position anti-spéculation du pays sur la crypto

Affectant les prix de la crypto-monnaie depuis 2013, la Chine interdisant le Bitcoin FUD est de retour au milieu de la volatilité actuelle du marché, renvoyant le prix du BTC dans la fourchette 42k-46k.

Le prix du Bitcoin est revenu sous les 42700 $ et se situe à nouveau au centre de la fourchette intérieure de 42k $ à 46k $, grâce au même ancien FUD chinois imprégnant le marché de la crypto-monnaie.

Malgré l’âge de neuf ans, la Chine interdisant Bitcoin ne manque jamais d’induire une liquidation du marché. Et c’est exactement ce qui s’est passé après que . a annoncé que la Chine interdisait aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services aux transactions liées à la cryptographie.

Comme l’a noté Qiao Wang de DeFi Alliance, «la Chine n’a pas seulement interdit la cryptographie. Il réitère une loi anti-spéculation d’il y a des années. »

Trois organisations chinoises à savoir. La National Internet Finance Association of China (NIFA), la China Banking Association (CBA) et la Payment and Clearing Association of China (PCAC) ont publié conjointement une note dans laquelle elles réitèrent la position précédente du pays sur les entreprises de cryptographie.

Ces trois organismes sont des organismes d’autorégulation et non des organismes de réglementation. Ils réitèrent la même vieille position parce qu’ils estiment que le crypto trading spéculatif dans le pays dans un contexte de volatilité continue du marché «porte gravement atteinte à la sécurité des biens des gens et perturbe l’ordre économique et financier normal». La déclaration se lit,

«Les institutions financières et de paiement membres ne doivent pas fournir de services d’assurance liés aux monnaies virtuelles ou offrir directement et indirectement des services liés à la cryptographie à leurs clients, y compris, mais non exclusivement, le trading, la garde, les prêts et le règlement liés à la cryptographie; accepter les monnaies virtuelles comme outil de paiement; échange de devises virtuelles avec le renminbi. »

La déclaration fait écho à la position de la Chine à l’égard de l’espace cryptographique en 2017 lorsqu’elle a interdit les activités ICO et interdit aux échanges cryptographiques d’offrir des services fiat-to-crypto, et à l’époque, ils avaient les mêmes exigences en place pour que les institutions financières ne soient pas impliquées directement ou indirectement. avec crypto.

Fait intéressant, le mois dernier, le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBoC) a qualifié le Bitcoin et les pièces stables d ‘«alternatives d’investissement» par opposition aux devises.

