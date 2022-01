« Trois pas vers le paradis » d’Eddie Cochran

« Prenez-en cinq », a déclaré le producteur Snuff Garrett aux Goldstar Studios à Hollywood alors que Eddie Cochran, soutenu par les Crickets, guitariste, Sonny Curtis, Guybo Smith à la basse et Jerry Allison, se lance dans « Three Steps to Heaven ». C’était la première des trois chansons que Cochran avait coupées le 8 janvier 1960, une session qui devait être sa dernière. Un peu plus de trois mois plus tard, Cochran a été tué dans un accident de voiture en Angleterre, à Chippenham dans le Wiltshire.

C’est peu après cette session que Cochran s’est envolé pour la Grande-Bretagne accompagné de sa petite amie, l’auteur-compositeur Sharon Sheeley, où ils ont rejoint Gène Vincent qui était déjà en Angleterre pour apparaître dans l’émission télévisée de Jack Good, Boy Meets Girl. Cochran et Vincent devaient jouer dans un voyage à forfait typique qui comprenait également Billy Fury, Joe Brown, Georgie Fame et Tony Sheridan, ainsi que les merveilleusement nommés Vince Eager et Lance Fortune, qui comme Fury, Fame et Brown faisaient tous partie de l’écurie d’artistes du promoteur M. Larry Parnes – Parnes n’était pas trop affectueusement connu comme M. Parnes, Shillings et Pence. Ce devait être la première tournée britannique de Cochran et c’était très attendu.

La tournée d’Eddie et Gene a été temporairement interrompue parce que Cochran devait retourner à Los Angeles pour enregistrer, mais avant de rentrer chez lui, ils ont joué à Bristol le samedi du week-end de Pâques. Sharon Sheeley, Eddie et Gene devaient rentrer chez eux sur un vol BOAC le dimanche de Pâques. Eddie voulait partir le plus tôt possible après le deuxième spectacle, il a donc réservé une voiture de location privée pour les conduire à l’aéroport de Londres. À l’origine, Ray McVay, l’un des musiciens de la tournée, devait être à l’avant de la voiture, mais Eddie voulait ramener son ampli en Amérique pour quelques réparations. Eddie, Sharon et Gene étaient à l’arrière de la voiture.

Pendant ce temps, un jeune cadet de la police du nom de David Harman était de service à Chippenham lorsqu’il a reçu un appel indiquant qu’il y avait eu un accident à proximité.

« Nous avons conduit jusqu’à Rowden Hill sur l’A4 où nous avons découvert qu’une Ford Consul avait heurté un lampadaire. Il y avait une fille, le chauffeur et deux gars ; l’un des deux gars qui étaient assis sur la banquette arrière avait franchi le dossier et s’était cogné la tête contre le pare-brise avant. À notre arrivée, les hommes chargeaient une civière dans leur ambulance, cela avait l’air très grave, il y avait beaucoup de sang.

« Debout il y avait un homme que j’ai immédiatement reconnu comme étant Gene Vincent ; avec lui était la petite amie de l’homme blessé, Sharon Sheeley, et sur la civière il n’y avait nul autre qu’Eddie Cochran. Eddie Cochran est décédé peu après 4 heures du matin à l’hôpital St Martin de Bath. Nous avons dû ramener toutes les affaires des passagers à la gare, y compris la guitare Gretsch d’Eddie. C’était là pendant environ trois semaines et je dois admettre que j’y ai joué un peu; du moins je l’ai fait jusqu’à ce qu’ils viennent le récupérer.

Peu de temps après, Harman a quitté la police pour devenir musicien à temps plein, à la tête d’un groupe appelé Dave Dee and the Bostons. Après avoir joué au Star Club de Hambourg, comme beaucoup d’autres groupes de beat britanniques, ils sont devenus Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick et Tich. Dans les mois qui ont suivi la mort tragique d’Eddie, Liberty a sorti « Three Steps To Heaven » qui est allé au sommet des charts, faisant tomber « Cathy’s Clown » des Everly Brothers de la première place.

