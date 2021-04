Trois personnes à l’hôpital après l’explosion d’un radiateur portable dans le jardin d’un pub ⋆ .

La police a déclaré que les trois victimes avaient subi des blessures “ potentiellement mortelles ” (Photo: East Anglia News Service)

Deux femmes et un homme sont hospitalisés avec des blessures “ graves ” après l’explosion d’un radiateur portable à côté d’eux dans un jardin de pub.

Des voisins ont rapporté avoir entendu des cris lorsque le radiateur a mis le feu dans la salle à manger extérieure du pub King’s Head à Great Cornard, dans le Suffolk.

Les trois clients, âgés d’une vingtaine d’années, ont été blessés dans la boule de feu un peu avant 22 heures samedi.

Un patient a été transporté d’urgence à l’unité spécialisée dans les brûlures de l’hôpital Broomfield, Chelmsford, Essex, et les deux autres ont été emmenés à l’hôpital West Suffolk, Bury St Edmunds.

La police a déclaré aujourd’hui que leurs blessures «pouvaient changer la vie».

Le brûleur à gaz aurait été emmené au pub par des clients sans l’autorisation de la propriétaire. On ne sait pas si les victimes emmenées à l’hôpital avaient apporté le radiateur ou s’il s’agissait d’une autre table.

Le directeur du pub a déclaré: “ Je ne veux pas dire grand-chose. Nous sommes évidemment préoccupés par les personnes qui ont été blessées.

“Mais le poêle qui a explosé était quelque chose que quelqu’un avait apporté. Nous n’en savions rien.”

Des clients auraient apporté le radiateur sans l’autorisation de la propriétaire (Photo: Andrew Young / East Anglia News Service)

Le consultant informatique John Collings, 41 ans, qui habite à côté, a déclaré: “ Je regardais un film quand j’ai entendu une femme crier fort vers 22 heures avant d’entendre les ambulances et la police arriver.

“ Avant cela, il n’y avait que le bruit général des gens qui s’amusaient dans le jardin. Il y avait eu auparavant de la musique live entre 17h et 19h

“ Je suis sorti vers 23h30 et j’ai vu que les lumières bleues clignotaient toujours et que des projecteurs avaient été installés par la police.

“ Il y avait des gens qui traînaient et la police leur disait de passer à autre chose. J’ai aussi vu un hélicoptère avec un projecteur. Il volait en effectuant quelques balayages de la zone.

La propriétaire Sarah Bond a déclaré dans un communiqué sur la page Facebook du pub: “ Nous sommes fermés aujourd’hui à la suite d’un incident hier soir.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec la police et les autorités. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui sont blessés.

Les agents ont poursuivi leurs enquêtes aujourd’hui (Photo: Andrew Young / East Anglia News Service)

Le pub a été aujourd’hui bouclé avec du ruban adhésif, tandis que des agents ont été vus en train d’examiner une paire de manteaux de femmes qui avaient été jetés sur les lieux et semblaient avoir été brûlés.

Des seaux à glace pour les boissons et plusieurs couvertures utilisées par les clients pour se réchauffer ont également été vus abandonnés à côté des tables.

Un porte-parole de la police du Suffolk a déclaré: “ Les trois personnes, deux femmes et un homme, restent à l’hôpital après avoir subi des blessures graves, qui ne sont pas censées mettre la vie en danger, mais qui pourraient changer la vie.

“ Une scène reste en place pendant que les agents continuent d’enquêter sur les circonstances. Cependant, il devrait être publié plus tard cet après-midi.

Un porte-parole du service d’ambulance de l’Est de l’Angleterre a déclaré que l’incident avait attiré trois ambulances, trois véhicules de l’équipe d’intervention en zone dangereuse et deux véhicules d’agent d’ambulance.

Deux hélicoptères de l’East Anglian Air Ambulance et de l’Essex and Herts Air Ambulance ont également été transportés sur les lieux «à la suite de rapports faisant état d’un certain nombre de personnes blessées par le feu».

Toute personne ayant des informations relatives à l’incident doit contacter la police du Suffolk au 101 en citant la référence 398 du 24/04/2021.

