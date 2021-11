Trois personnes arrêtées pour avoir kidnappé un jeune homme dans une station-service à Jaén et détenu pendant onze heures

28/11/2021 à 23:34 CET

Ignacio Cabanes

Un père et son fils, ainsi qu’un troisième de leurs proches, ont été arrêtés cette semaine dans un immeuble de la ville de Venta del Moro, à Valence, pour l’enlèvement présumé d’un garçon de 22 ans, qui a été forcé de monter dans un véhicule dans une station-service d’Andújar (Jaén). Les détenus l’ont emmené dans la municipalité de Valence, où la victime a été détenue pendant environ onze heures jusqu’à ce qu’à l’aube de mardi dernier, il soit libéré par des agents de la Garde civile.

Le mobile de l’enlèvement, que les détenus nient – ils prétendent qu’ils n’ont pas été retenus contre leur gré – est un dette supposée pour une voiture qu’ils l’avaient vendu après que le jeune homme ait été laissé allongé sur la route à son retour de Barcelone, même si les enquêteurs n’excluent pas qu’il s’agisse d’un règlement de compte pour d’autres raisons plus obscures.

L’enlèvement a eu lieu à 18h30 lundi dernier lorsque, selon les caméras de sécurité d’une station-service d’Andújar, trois personnes ont violemment introduit un homme dans une voiture. Avec la victime, conduisant un autre véhicule, il était un autre témoin, qui a réussi à s’enfuir à temps. Comme il a pu l’entendre, les ravisseurs ont menacé de « se tirer dessus » s’il ne montait pas dans le véhicule.

Une fois dans la voiture, deux des pirates de l’air présumés se sont positionnés à l’arrière de chaque côté de leur victime, tandis que le troisième était au volant. De cette manière intimidante – la victime a assuré que ils portaient des armes à feu bien qu’aucun n’ait été localisé dans la maison – ils ont déménagé dans la maison de l’un d’entre eux dans la ville de Venta del Moro.

Un appel du jeune homme prétendument kidnappé à sa mère depuis son propre téléphone portable a mis la garde civile en alerte. Ainsi, après avoir localisé le lieu où elle avait été réalisée, les agents ont procédé à l’entrée du bâtiment et ont libéré la victime. Les trois personnes arrêtées ont été traduites en justice et le tribunal de garde de Requena a accepté leur entrée en prison provisoire par le délits de détention illégale et de possession illégale d’armes.