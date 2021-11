17/11/2021

Deux mineurs et un majeur, mère de celle-ci, sont morts ce matin dans l’incendie d’une maison à Almería, la capitale.

Le 112 d’Andalousie a signalé que l’événement s’est produit vers 00h10, lorsque des voisins ont mis en garde contre la fumée et les flammes dans un grenier situé sur la rue Euro dans le centre de population de L’Alkyen.

La police nationale maintient une enquête ouverte pour déterminer la paternité de l’incendie après avoir confirmé que l’incendie a été intentionnellement provoqué.

Des sources du commissariat provincial ont indiqué à Europa Press que deux hypothèses sont envisagées autour de l’événement fatal enregistré ce matin dans un grenier d’Euro Street et il n’est pas exclu que une quatrième personne peut-être la cause de l’incendie.

Les enquêteurs travaillent également sur l’hypothèse que la femme décédée peut avoir allumé le feu elle-même.

Les premiers détails de l’enquête suggèrent qu’il y a eu un « lit » contre la porte de la chambre dans lequel ont été retrouvés les corps qui en « bloquaient » l’accès depuis l’extérieur.

Les sources de l’affaire ont confirmé à Europa Press que lorsque les pompiers sont arrivés au numéro 28 d’Euro Street où l’incendie a été déclaré, ils ont dû « violer » et « démolir » la porte d’entrée à la chambre car elle était « bloquée par un lit » placé « derrière à l’intérieur ».

Les enquêtes préliminaires mettent également en évidence la « virulence particulière » de l’incendie, qui a touché presque exclusivement la pièce dans laquelle se trouvaient la femme et ses deux enfants mineurs, ce n’est pas « habituel », c’est pourquoi une enquête est en cours pour savoir si cela est dû à la présence de matériaux inflammables dans la pièce ou si « une sorte de accélérateur » pourrait être utilisé.

Une voisine du défunt, Sandra López, a dit à Efe que le défunt venait de origine subsaharienne, ainsi que le fait que le père des enfants est chauffeur de camion et travaillait à l’extérieur.

Les voisins du défunt ont insisté sur le fait que la famille vivait dans ce quartier d’Almeria depuis des années, ajoutant que les mineurs décédés sont un garçon et une fille d’environ 9 et 5 ans environ, ainsi que que le défunt avait environ 40 ans.

Le tribunal d’instruction 5 d’Almería, agissant en tant que gardien, devra recevoir dans les prochains jours les rapports préparés par les pompiers de la capitale, qui se sont déplacés sur les lieux des événements. trois véhicules et 12 personnes, et la police scientifique.

A la place, les ressources sanitaires de la Conseil, pompiers d’Almería et police locale et nationale, qu’il a activé le protocole judiciaire pour élucider les causes de l’événement.

En outre, des membres de la police judiciaire et scientifique continuent d’inspecter la zone. Selon des sources de l’organisme de lutte contre l’incendie, les flammes ils n’ont affecté qu’une seule pièce de la propriété.