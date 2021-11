Trois personnes meurent d’une intoxication au monoxyde de carbone à Valence

27/11/2021

M. Falco

Trois des gens sont décédés ce matin à Catarroja en raison d’un empoisonnement au monoxyde de carbone dans sa propre maison, tel que rapporté par le Consortium provincial des pompiers. Selon des sources proches du dossier, les défunts étaient un couple marié et leur fils de 20 ans.

Qui a donné l’avis à 2h26 ce matin Elle était la fille aînée du couple d’environ 25 ans qui est venu à la maison et a trouvé les corps de sa seule famille en Espagne puisqu’ils sont de nationalité roumaine.

Une unité de la police locale de Catarroja et les pompiers de Catarroja, un commandement Torrent et un officier du Consortium ont été déployés sur le site qui ont mis en œuvre les mesures de détection de gaz correspondant et avoir ventilé le sol. Apparemment, l’origine a été un mauvaise combustion de la chaudière.La maison est située sur la Plaza de la Región dans cette ville de l’Horta. Deux animaux domestiques, un chien et un chat, qui vivaient également dans la maison, sont décédés.

@BombersValencia ont agi dans 1 habitat à Catarroja avec un possible empoisonnement au monoxyde de carbone qui a causé la mort de 3 personnes. Les bombardiers équipés de détecteurs de gaz ont effectué les mesures correspondantes et ont ventilé la maison. 2 mascottes ont aussi la mort pic.twitter.com/UsOYDTEsqY – Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 27 novembre 2021