Trois personnes sont toujours dans un état critique après le festival Astroworld – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Trois spectateurs du concert de Travis Scott restent dans un état critique après qu’une énorme vague de foule a fait huit morts et des centaines d’autres blessés au festival de musique Astromonde, a déclaré mercredi le maire de Houston.

Le maire Sylvester Turner n’a pas fourni de détails sur le statut des fans qui ont été hospitalisés depuis la performance du rappeur vendredi soir. Mais la famille d’un garçon de 9 ans qui a assisté au concert avec son père a déclaré que le garçon était dans un coma artificiel après avoir souffert blessures au cœur, aux poumons et au cerveau.

Les autorités ont ouvert une enquête criminelle, mais Turner a déclaré aux conseillers municipaux lors de leur réunion hebdomadaire qu’il faudrait un certain temps pour déterminer la cause des décès lors de l’événement, qui a attiré environ 50 000 participants.

Photo: ap

Comment est-ce arrivé? C’est une question qui reste dans nos esprits », a déclaré Turner. « Comment est-ce arrivé? Quels ont été les faux pas ? Où a-t-il échoué ? Où y avait-il des lacunes ? Nous le devons aux membres de la famille, à tous ceux qui ont participé et, franchement, à la ville dans son ensemble, aux premiers intervenants, à tout le monde. Comment est-ce arrivé? »

Turner a lu les noms des huit personnes décédées avant d’interrompre la réunion pour une minute de silence. Les victimes avaient entre 14 et 27 ans et ils venaient de l’État du Texas, de l’Illinois et de Washington, selon les autorités.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a prévu une conférence de presse sur l’enquête mercredi après-midi. Il n’a pas tenu de briefing depuis samedi, mais a publié une déclaration cette semaine confirmant qu’il avait rencontré Scott avant le concert pour exprimer ses inquiétudes quant à la sécurité. Finner n’a pas publiquement précisé ces préoccupations.

Le terrain du festival et la scène où Scott s’est produit n’ont pas encore été démantelés, car les autorités et les avocats représentant les blessés et leurs familles ont continué à arpenter la région. Le festival a eu lieu dans un parking qui fait partie du parc NRG, un complexe composé de stades, d’une arène et d’un centre de congrès.

Bernon Blount a déclaré que son fils et son petit-fils de 9 ans, Ezra, avaient assisté au festival ensemble, mais avaient été séparés lors du barrage de la foule. Il a déclaré mardi que le garçon était dans un coma artificiel dans un hôpital de Houston.

Je suis en colère que cela ait affecté notre famille, et cela aurait pu être évité si les personnes en position de pouvoir avaient fait ce qu’il fallait », a déclaré Blount.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé mercredi la formation d’un groupe de travail pour développer conseils de sécurité pour les concerts, qui a déclaré qu’ils « garantiraient que la tragédie survenue au festival Astroworld ne se reproduise plus ».

Plans d’urgence pour la fête de la musique Astroworld n’a pas inclus de protocoles pour les vagues de public dangereux comme celui qui a été généré pour voir Scott, qui a fondé le festival. Plus de 20 poursuites ont été déposées, accusant les organisateurs de ne pas avoir correctement mis en œuvre de simples mesures de contrôle des foules ou du personnel. Parmi les accusés figurent Scott, Live Nation et le rappeur Drake, qui a joué avec Scott.

Photo: ap

La police et les pompiers de Houston ont déclaré avoir examiné et approuvé les plans de sécurité. Mais le chef du syndicat des pompiers de Houston a déclaré mardi que le les pompiers n’étaient pas présents au sein du festival et qu’ils ne disposaient pas de radios pour communiquer directement avec les organisateurs.

Les experts disent que les morts par vagues de foule se produisent parce que les gens sont entassés dans un espace si serré queje ne peux pas avoir assez d’oxygèneou. Ce n’est généralement pas parce qu’ils sont piétinés.

Les autorités ont déclaré qu’une partie de leur enquête consistera à vérifier si le promoteur du concert et d’autres responsables du festival ont adhéré aux plans présentés.

Il existe une longue histoire de catastrophes similaires lors de concerts, d’événements sportifs et d’événements religieux. En 1979, 11 personnes ont été tuées lorsque des milliers de fans ont tenté d’entrer dans le Riverfront Coliseum de Cincinnati pour assister à un concert des Who. D’autres catastrophes de masse incluent la mort de 97 personnes lors d’un match de football en 1989 au stade Hillsborough de Sheffield, en Angleterre, et de nombreuses catastrophes liées au pèlerinage annuel du Hajj en Arabie saoudite.

Source : Excelsior