Trois plats à emporter du commerce à trois équipes Cavs-Bulls-Blazers

Ohhhh, toi. Vous pensiez que la NBA s’était tue un peu ? Vous doux enfant d’été; tu me fais rire.

Vous devriez savoir maintenant que la NBA ne se tait jamais, que nous ne sommes jamais qu’à quelques instants du prochain méga-accord qui bouleversera le paysage et redéfinira la ligue. Fin août, vendredi après-midi, peu importe. Dirigez-vous vers les abris anti-bombes, vous tous : Incoming !

Cleveland acquiert l’agent libre restreint de Chicago F Lauri Markkanen dans le cadre d’un contrat de 67 millions de dollars sur quatre ans, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2021

Sources ESPN: Cleveland acquiert Lauri Markkanen de Chicago en signe à trois voies et échange avec Portland. Les taureaux obtiennent Derrick Jones Jr., la loterie de POR a protégé le futur 1er et le futur deuxième tour des Cavs. POR obtient Larry Nance Jr. https://t.co/CgN3mhaLHY – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2021

… OK, donc un échange tripartite d’attaquants et de choix de repêchage impliquant les Cavaliers, les Bulls et les Trail Blazers n’est pas exactement le genre de superstar brassant les superstars que les types de #thisleague attendaient avec impatience alors que les braises de l’intersaison 2021 meurent vers le bas. C’est assez intéressant en soi, cependant: un accord qui soulève des questions qui méritent d’être méditées sur les franchises à des moments très différents de leurs calendriers concurrentiels respectifs. En être témoin:

Combien Larry Nance Jr. déplace-t-il l’aiguille à Portland ?

Nance devrait aider à Portland. C’est un défenseur intelligent et perturbateur qui s’est classé sixième de la NBA en termes de déviations par match la saison dernière, et qui est à égalité pour le deuxième taux de vol le plus élevé parmi les joueurs de première ligne depuis son entrée dans la ligue en 2015, selon Basketball-Reference. Il est également polyvalent: le Nance de 6 pieds 7 pouces et 245 livres a passé la majeure partie de son temps au sol à garder les attaquants adverses, mais il a également traité avec des meneurs de jeu, des gardes de tir, des petits attaquants et des centres sur au moins 10 pour cent de ses possessions défensives, selon les données cartographiques de l’indice BBall.

Avec sa force et sa longueur, Nance pourrait glisser jusqu’à travailler comme un 5, aidant Portland à trouver des chemins plus stables vers des alignements de petites balles qui peuvent tirer parti de toutes ses prouesses de tir et de jeu. Avec sa rapidité et son athlétisme, il pourrait également se cogner pour servir (bien qu’un peu maladroitement) en tant que jumbo 3 – quelque chose qu’il a fait un peu dans les alignements de Cleveland ensemble au cours des deux dernières saisons – pour donner aux Blazers un peu plus de force sur l’aile. Les unités comprenant Nance, Robert Covington et le nouveau centre de sauvegarde Cody Zeller devraient être en mesure de basculer efficacement en zone avant. Nance ne bloquera pas le non d’un adversaire. 1 buteur, mais il peut tenir tête à des menaces de formes et de tailles variées, offrant à l’entraîneur-chef entrant Chauncey Billups une option de qualité alors qu’il cherche des réponses pour secouer la deuxième pire défense de la saison dernière. (Non pas que les Blazers aient eu besoin de modifier leur alignement pour produire de meilleurs résultats défensifs ; il suffit de demander à Neil Olshey !)

Nance devrait également s’avérer un ajustement parfait à l’autre extrémité, en tant que type de salle des machines à faible utilisation. Il peut travailler comme un grand homme d’écran et de plongée avec les sauts pour s’élever au-dessus de la défense et finir à la jante. Il est devenu une menace de tir plus viable, atteignant 35% de ses 3 sur environ trois tentatives toutes les 36 minutes de temps au sol au cours des trois dernières saisons. Plus important encore, Nance est un passeur astucieux, réalisant des passes décisives sur un peu plus de 15% des paniers de ses coéquipiers au cours de cette période de trois saisons; seulement une douzaine de gros joueurs se sont vantés d’un taux d’assistance plus élevé dans ce tronçon. C’est un déplaceur de balle avec un bon toucher et une bonne vision, capable de trouver des tireurs en transition, de faire des alimentations hautes-basses à la peinture, d’alimenter le poteau, de fonctionner comme un moyeu de transfert de dribble à partir des coudes et d’agir comme une option de valve de libération sur le petit tour dans le jeu d’écran :

Ce dernier morceau pourrait être le plus important à Portland, où les adversaires adorent augmenter la pression sur Damian Lillard avec des blitz et des pièges, dans l’espoir de forcer le ballon des mains de Dame et de faire en sorte que ses coéquipiers les battent. Les Blazers ont eu du mal à gagner dans ces situations au fil des ans – une grande raison pour laquelle tant de gens ont appelé à des échanges de rééquilibrage de la liste visant à importer des meneurs de jeu comme Draymond Green, Aaron Gordon ou Pascal Siakam qui pourraient alléger la pression sur Lillard et CJ. McCollum au point d’attaque, gardez le ballon en mouvement et créez des chances de marquer pour les autres.

Nance n’est pas tout à fait à leur niveau, et il n’est pas non plus aussi fiable ; il n’a jamais joué plus de 67 matchs en une saison et il a raté 37 matchs la saison dernière en raison de diverses blessures. C’est pourtant ce type de joueur : un joueur utile aux deux extrémités du terrain, importé au prix de Derrick Jones Jr. et un choix de premier tour qui est protégé par loterie d’ici 2028. S’il est en bonne santé, il aidera, et il n’a coûté à Olshey aucune partie des cinq de départ auxquels il croit si fermement. (Bien que si protéger le choix si loin finit par encombrer Portland d’échanger d’autres premières futures dans des accords qui pourraient aider à améliorer encore plus l’équipe de cette année, Olshey pourrait le regretter.)

Il est peu probable, cependant, que l’ajout de Nance à lui seul représente le genre de grand swing «urgent» que Lillard a recherché tout l’été. Timide de déplacer McCollum – quelque chose qu’Olshey a longtemps semblé totalement réticent à envisager – ou d’acheter chaque choix de draft dans le placard à la poursuite d’une autre cible haut de gamme, il est difficile de trouver le sérieux lève-plafond que Portland pourrait cueillir à ce stade dans le jeu. La perfection ne devrait pas nécessairement être l’ennemi du bien, et les Blazers se sont améliorés vendredi. Qu’ils soient suffisamment meilleurs pour convaincre le joueur de la franchise de rester, cependant, reste en question.

Alors, genre, que font les Cavs ?

À première vue, il semble assez étrange qu’une équipe qui vient de dépenser 100 millions de dollars pour un centre et ait repêché un attaquant/centre de talent surdoué avec le troisième choix du repêchage de la NBA 2021 – une équipe avec un trou si flagrant sur l’aile qui il jouait à Nance comme un 3 hors de position la saison dernière, apparemment par nécessité – paierait avec impatience un autre 7 pieds, sans parler de celui que le nouveau régime des Bulls semblait trop heureux d’ouvrir la porte. Quel genre d’équipe Koby Altman veut-il construire à Cleveland, de toute façon ?

Les Cavs renvoient un noyau de Jarrett Allen et d’anciens choix de loterie Collin Sexton, Darius Garland et Isaac Okoro, un quatuor qui a été surclassé de 3,4 points pour 100 possessions la saison dernière et qui a eu du mal à générer une attaque de qualité de manière constante. La rédaction d’Evan Mobley semblait être un jeu visant à injecter plus de polyvalence, de fabrication de jeu et d’avantages défensifs dans ce noyau. Et maintenant, Markkanen arrive, avec un contrat de 67,4 millions de dollars sur quatre ans – avec seulement 6 millions de dollars garantis lors de la dernière saison du contrat, selon Chris Fedor de Cleveland.com – pour faire… quoi, exactement ?

Eh bien, répandez la parole, pour une chose.

Au cours des trois saisons depuis le départ de LeBron James pour rejoindre les Lakers, les Cavs ont terminé 24e, 25e et 28e en efficacité offensive, selon Cleaning the Glass. Malgré toutes les verrues de son jeu et la façon dont il a vacillé à Chicago, Fin, 24 ans, vient de tirer 40,2% d’un terrain à 3 points sur un peu plus de huit tentatives par 36 minutes de temps au sol – des taux de précision et de fréquence qui ferait de lui le meilleur tireur de première ligne d’une équipe de Cleveland qui s’est classée 28e de la ligue en tentatives à 3 points, 29e en 3 points et dernière en pourcentage de 3 points la saison dernière.

Sexton est devenu un sacré buteur, Garland a fait un bond en avant significatif la saison dernière en tant que dresseur et Okoro a une chance d’être un véritable assistant sur l’aile. À un moment donné, si Cleveland veut développer quelque chose se rapprochant d’un écosystème offensif sain sur le demi-terrain dans lequel ses jeunes gars peuvent se développer et théoriquement s’épanouir, il aura besoin de joueurs capables de renverser les tirs créés par Garland et d’aider à ouvrir les voies de conduite. pour que Sexton et Okoro grondent. Markkanen représente un pas dans cette direction, à condition qu’il ne bloque pas le chemin de Mobley vers un temps de développement crucial, ou qu’il ne complique pas les choses pour Allen, le nouvel homme de 100 millions de dollars.

Markkanen est un tamis défensif dont le taux de rebond a chuté ; parmi les grands hommes qui ont enregistré au moins 2 500 minutes au cours des deux dernières saisons, seuls Brook Lopez et Robert Covington ont récolté une plus petite part de ratés disponibles que l’ancien vedette de l’Arizona. Il n’est pas aussi utile, polyvalent ou aussi utile comme joueur dans une bonne équipe que Nance l’est aujourd’hui. Mais Cleveland n’est pas une bonne équipe aujourd’hui, ne le sera pas avant un certain temps, et ne serait probablement pas en mesure de signer de sitôt même un joueur de la stature de Markkanen en agence libre sans restriction. Altman espère qu’un nouveau départ pourra aider Markkanen à relocaliser la forme qui l’a fait ressembler à une future star à ses débuts dans la ligue et, dans le processus, aider à favoriser le développement du reste du jeune noyau et à donner les cuivres de Cleveland plus d’options à explorer alors qu’il essaie de comprendre à quoi pourrait ressembler le mélange de la zone avant lors de la prochaine itération compétitive des Cavs.

Mais à court terme ? Cela ressemble à l’une des pires équipes de la ligue vient de s’aggraver, encore plus susceptible de terminer près du bas du classement et du haut de la loterie du repêchage 2022. Peut-être que Cleveland pourra enfin y trouver une autre aile.

(L’arrivée de Markkanen semblerait également ajouter un peu plus de graisse aux roues d’un rachat potentiel de Kevin Love. D’une part, le quintuple All-Star pourrait être réticent à abandonner une partie importante des 60,2 millions de dollars qu’il doit au cours de la les deux dernières années de l’extension qu’il a signée en 2018. De l’autre, Love a presque 33 ans, a disputé 25 matchs ou moins au cours de deux des trois dernières saisons, a été en quelque sorte coupé de l’équipe américaine et pourrait avoir envie de suivre dans les traces de Blake Griffin et Kemba Walker et de jouer un rôle de banc dans une bonne équipe.)

Les Bulls ont-ils un autre coup à venir?

J’ai eu la même pensée que John Schuhmann de NBA.com quand j’ai vu ce que Chicago a récupéré dans cet accord :

Alors pourquoi les Bulls ne voulaient-ils pas de Nance ? – John Schuhmann (@johnschuhmann) 27 août 2021

Nance semble être un remplaçant sur mesure pour Thaddeus Young, le meneur de jeu vétéran et stabilisateur de deuxième unité que Chicago a envoyé aux Spurs dans le cadre de la signature et de l’échange qui a amené DeMar DeRozan à Windy City. Il est également meilleur que Jones, un défenseur aux talons ressorts, aux bras longs et au fouet qui est passé de champion du concours de dunk devenu après coup à Phoenix à un projet de récupération défensive à Miami pour sortir du mélange à Portland. Pourquoi Chicago ne reprendrait-il pas simplement Nance dans la signature et le commerce pour Markkanen, laisserait-il les Blazers en dehors de cela et arrêterait-il cela?

Faire entrer Portland dans le mélange, cependant, a ajouté leur premier tour à la discussion. Après avoir brûlé un tas de capitaux de repêchage au cours de la dernière année – deux premiers tours à Orlando pour Nikola Vucevic à la date limite des échanges, un autre premier et un deuxième à San Antonio pour DeRozan, une autre seconde dans le sign-and-trade qui a atterri Lonzo Ball – de toute évidence, les patrons des Bulls Arturas Karnisovas et Marc Eversley ont préféré l’avenir protégé par loterie de Portland en premier et un deuxième tour protégé 2023 des Nuggets, que Cleveland a obtenu pour JaVale McGee à la date limite des échanges de février. Jones pourrait fournir de la défense et de l’énergie sur le banc, mais il semble que la priorité était de remplir un peu les coffres – pas un mauvais retour pour un joueur autonome restreint que Chicago ne semblait plus particulièrement intéressé à garder. (Que Jones soit sur un contrat de 9,7 millions de dollars qui expire, alors que Nance est sur les livres pour un peu moins de 20,4 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons, n’a probablement pas fait de mal non plus.)

C’est peut-être la fin de la ligne pour les Bulls, qui ont parcouru un long chemin et dépensé une tonne d’argent pour essayer de constituer une liste qui peut à la fois se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017 et convaincre le gardien All-Star Zach LaVine – qui devrait être un joueur autonome sans restriction l’été prochain et pourrait devenir la cible principale dans une classe décevante – pour reprendre un nouveau contrat à long terme. Avec Chicago encore environ 6 millions de dollars en dessous de la ligne fiscale de luxe avec une place sur la liste ouverte, cependant, vous vous demandez si Karnisovas and Co. pourrait toujours être à la recherche d’un autre assistant vétéran qui peut se glisser dans la place laissée par Young pour un prix moins cher que Nance. Paul Millsap est toujours sur le marché ; peut-être qu’il serait logique que Karnisovas, qui fait partie du front office des Nuggets qui a amené Millsap à Denver en 2017, appelle le fidèle de 36 ans.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer