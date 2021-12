Trois points à retenir de la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange

Le train Marvel continue de bouger, cette fois avec la première bande-annonce officielle de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de ce printemps. Benedict Cumberbatch revient en tant que Docteur Strange titulaire après avoir fait une apparition dans le très chaud Spider-Man: No Way Home qui est sorti en salles le 17 décembre. Il s’agit du deuxième film Strange, et il s’appuiera sur les scénarios de Doctor Strange, Infinity War, Endgame, la série Disney+ WandaVision, et plus encore.

Cette bande-annonce a été incluse en tant que scène post-crédit dans No Way Home, et BEAUCOUP se passe. Sam Raimi – qui a dirigé la trilogie Tobey Maguire Spider-Man et plusieurs films d’horreur – est à la tête de la deuxième entrée du docteur Strange dans le MCU, et son impact se fait sentir tout au long.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir le 6 mai 2022.

Découvrez la bande-annonce et parlons de ce qu’il faut en faire.

Remarque : ce message contient des spoilers pour le MCU, y compris No Way Home.

1 Wong, Wanda et Mordo reviennent en tant qu’acteurs majeurs



Nous avons découvert dans Spider-Man: No Way Home que Wong a repris les fonctions de Sorcier Suprême lorsque le Docteur Strange a explosé à la fin d’Infinity War, il n’est donc pas surprenant qu’il soit de retour. On s’attendait également à ce que Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen, désormais officiellement la sorcière écarlate grâce aux événements de la série WandaVision, joue un rôle énorme.

La bande-annonce s’ouvre sur un Strange au bouc aigu visitant Maximoff dans ce qui semble être un verger, et elle est surprise quand il n’est pas là pour discuter des retombées de la prise d’otages qu’elle a créée à Westview. Au lieu de cela, il veut discuter – vous l’avez deviné – du multivers. On ne sait pas encore si Scarlet Witch sera une héroïne, un méchant ou un peu des deux, mais c’est excitant de la voir sous sa forme costumée et rayonnante.

Mordo, qui a joué un rôle énorme en tant qu’allié de Strange dans son histoire d’origine, revient également. La dernière fois que nous avons vu Mordo était dans l’un des génériques de fin de Doctor Strange, où il a affronté et volé les pouvoirs mystiques de Jonathan Pangborn de Benjamin Bratt. Mordo était désillusionné par l’ensemble du groupe après avoir découvert que l’Ancien tirait des pouvoirs de la dimension sombre, le plaçant sur une voie différente.

« La facture arrive à échéance », a déclaré Mordo à Strange et Wong après avoir vaincu l’être interdimensionnel Dormammu. Il n’est pas surprenant qu’il semble être un ennemi dans cette dernière installation.

2 Est-ce que… Strange Suprême



Il s’agit d’un rappel des bandes dessinées, et plus récemment de la série Disney + What If…?, mais il semble que Strange Supreme va jouer un rôle dans Multiverse of Madness. L’apparence diabolique – lisez les cheveux ébouriffés et le teint pâle – le docteur Strange est celui qui (dans l’épisode Et si… ?) a rassemblé un pouvoir énorme et des capacités effrayantes alors qu’il essayait de comprendre comment ramener Christine Palmer (la merveilleuse Rachel McAdams) de le mort.

Le Dr Palmer est vu dans cette bande-annonce marchant dans l’allée jusqu’à PAS Stephen Strange, et elle était bien vivante à la fin de Doctor Strange, donc je suis curieux de savoir comment cela va s’écarter de ce que nous avons vu de Et… si ?

La partie la plus effrayante de toute la bande-annonce, cependant, est la voix off de Mordo (Chiwetel Ejiofor) disant: «J’espère que vous comprenez. La plus grande menace pour notre univers… c’est vous », alors qu’ils se dirigent vers le visage de Strange Supreme. OK ALLONS-Y.

3 L’impact Raimi ?



Comme mentionné, Sam Raimi est le réalisateur de cet épisode de Strange, et bien qu’il ait dirigé la trilogie Spider-Man, il est bien connu pour son travail dans le genre de l’horreur. Il a été réalisateur et producteur de The Evil Dead en 1981, ainsi que de nombreux projets d’horreur comme Drag Me To Hell, The Grudge et Don’t Breathe. Il sera intéressant de voir comment ces vibrations d’horreur se traduisent dans le film, mais je pense que le contenu ici est parfait pour ce type d’entrée dans le MCU.

Nous avons également jeté un coup d’œil à ce qui semble être Shuma-Gorath, un méchant aux yeux solitaires et tentaculaires des bandes dessinées.