Trois points de penalty pour Vettel pour avoir gâché le temps d’Alonso

07/03/2021

Le à 20:02 CEST

L’incident dans lequel ils ont joué Sebastian Vettel et Fernando Alonso en Q2 du Grand Prix d’Autriche a eu des conséquences. Le pilote allemand, qui avait terminé huitième en Q3 après avoir bloqué Alonso sur son meilleur tour en Q2 et mis l’Espagnol hors du jeu, a été sanctionné par la FIA avec trois positions sur la grille de départ pour la course de ce dimanche (DAZN, 3 :00 pm), donc ça va enfin commencer le 11e. Le double champion d’Espagne a regretté que “quoi qu’il arrive, qu’il y ait un penalty ou non, pour nous le week-end est terminé”.

Avec le drapeau à damier en Q2, Alonso a été lancé, améliorant ses temps dans tous les secteurs, jusqu’à ce qu’il trouve Vettel ralentissant sa marche et doive l’éviter, gâchant sa tentative et tombant éliminé, ce qui l’a laissé 14e sur la grille, lorsque le L’Asturien aspirait à « 5e ou 6e de notre meilleur classement de l’année ».

Direction de course a signalé avant que le classement ne soit finalisé que les commissaires enquêteraient sur l’incident en début d’après-midi. Vettel et Alonso Ils sont entrés dans l’audience à 16h50 heure locale pour témoigner et près de trois heures plus tard, les commissaires sportifs ont annoncé qu’ils allaient imposer trois points de pénalité sur la grille pour la course de dimanche et un point dans sa Super Licence au pilote allemand Aston Martin.

Dans la déclaration, ils disent qu’après avoir examiné les preuves vidéo et écouté les deux protagonistes et leurs équipes respectives, “Vettel était la dernière voiture d’une rangée de trois et cela a dérangé Alonso, il a donc dû annuler son meilleur tour.” Cela signifie enfreindre l’article 31.5 du règlement sportif F1 pour “entraver” une autre voiture et donc les commissaires sportifs considèrent que Vettel est coupable.

D’autre part, ils ont également appelé à déclarer Bottas et Carlos Sainz, qui n’ont reçu aucune pénalité, malgré une enquête pour avoir également ralenti entre les virages 9 et 10 lors de la Q2 devant Vettel. Les stewards ont estimé que tous les pilotes devant eux faisaient de même et qu’il n’y avait pas “un coupable complet”.