Trois points pour le casier d’Anaitasuna FT après avoir dépassé Beasain KE (3-0)

19/05/2021 à 22:08 CEST

le Anaitasuna et le Beasain KE ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division ce mercredi par une victoire de Anaitasuna FT pour un score de 3-0. le Anaitasuna FT Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Deusto. Du côté des visiteurs, le Beasain KE il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le San Ignacio. Avec ce résultat, l’ensemble azcoitien est le premier, tandis que le Beasain KE Il est sixième après la fin du match.

Au cours de la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ander en minute 52. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe azcoitienne d’augmenter le score grâce à un but de Julen Aramendi à 58 minutes, permettant le 2-0. Encore une fois, il composa le Anaitasuna FT, qui a augmenté les différences en faisant 3-0 grâce à un but de Xabi peu de temps avant la fin, en particulier en 89, concluant le match avec un résultat final de 3-0.

L’entraîneur du Anaitasuna a donné accès à Ander, Mikel Pastrian, Leta, Lur Oui Guillo pour Ilzarbe, Aramendi, Mikel Arzalluz, Odri et Izagirre, Pendant ce temps, il Beasain KE a donné le feu vert à Oier, Urteaga, Beñat Oui Francisc, qui est venu remplacer Aizpurua, La source, Garmendia Oui Markel Pita.

Dans le duel, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Aiert.

Pour le moment, le Anaitasuna il obtient 43 points et le Beasain KE avec 34 points.

Fiche techniqueAnaitasuna FT:Mikel Ruiz, Aranbarri, Odri (Lur, min.82), Izagirre (Guillo, min.88), Azkoitia, Julen Aramendi, Aramendi (Mikel Pastrian, min.63), Ilzarbe (Ander, min.45), Xabi, Markel Eskurtza et Mikel Arzalluz (Leta, min 82)Beasain KE:Gelbentzu, Balerdi, Imaz, Aiert, Garmendia (Beñat, min 63), Aizpurua (Oier, min 45), Jonma, Markel Pita (Francisc, min 70), Lafuente (Urteaga, min 63), Joanes et ArruabarrenaStade:TxerloiaButs:Ander (1-0, min.52), Julen Aramendi (2-0, min.58) et Xabi (3-0, min.89)