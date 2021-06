Trois points pour le casier d’Arucas après avoir battu Güímar (4-0)

20/06/2021 à 9h05 CEST

le Arucas a battu le Guimar lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est terminé sur un score de 4-0. le Arucas est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Ibarra. Du côté des visiteurs, le Guimar perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Port de l’Union et était sur une séquence de six défaites consécutives. Avec ce marqueur, l’équipe d’Aruquense est troisième, tandis que la Guimar il est huitième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Arucas, qui a créé le lumineux avec un peu de Abraham à la minute 6. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe d’Aruquense, qui s’est distancée en faisant 2-0 grâce à un but de Santi à la 14e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

La deuxième mi-temps du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Jonay futur à 53 minutes. Une fois de plus, l’équipe d’Aruquense a marqué, qui s’est distanciée grâce à un but de González à la 84e minute, terminant le temps réglementaire avec le score de 4-0.

Avec ce résultat, le Arucas il lui reste 38 points et le Guimar avec 14 points.

Le lendemain le Arucas sera mesuré avec le Victoria athlétique, tandis que l’équipe de Güimero jouera son match contre le Villa Santa Brígida.