Trois points pour le casier d’Atlanta United après avoir battu Orlando City (3-0)

09/11/2021 à 03:30 CEST

Les Atlanta consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Ville d’Orlando lors de la réunion tenue dans le Stade Mercedes-Benz ce samedi. Les Atlanta United voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Nashville SC par un score de 0-2. En ce qui concerne l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando est venu de battre 3-2 à L’équipage de Colomb lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe Atlantis est huitième, tandis que le Ville d’Orlando il est troisième après la fin du duel.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de l’Atlantique, qui a débuté à la Stade Mercedes-Benz grâce à l’objectif de Campbell à la minute 25. Après un nouveau coup augmenté le score du Atlanta United, qui a pris ses distances en établissant le 2-0 grâce à un but dans son propre but de Daryl Digue à 39 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe de l’Atlantique, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Bateau à la minute 72, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Atlanta ils sont entrés du banc George Bello, Wolff, Alex De John, Adams et tours remplacement Mulraney, Rossetto, Promenades, Châtain et Luiz araujo, tandis que les changements par le Ville d’Orlando Ils étaient Rosell, Van de l’eau, Akindele, Mueller et Forgeron, qui est entré par Joey dezart, Michel, Daryl Digue, Nani et Rouen.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Franc, Campbell et fade du Atlanta United et Antonio Carlos L’équipe de Floride a reçu un carton jaune.

Avec cet affichage brillant, le Atlanta United il monte à 30 points en Major League Soccer et se place en huitième position du classement. Pour sa part, Ville d’Orlando il reste avec 38 points, en position qualificative pour une place en playoffs pour le championnat, avec lequel il a atteint cette trente et unième journée.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Ville d’Orlando comme lui Atlanta United jouera un nouveau match contre lui Impact de Montréal et le Cincinnati respectivement.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Franco, Campbell, Walkes (Alex De John, min.77), Lennon, Mulraney (George Bello, min.63), Sosa, Rossetto (Wolff, min.75), Luiz Araujo (Torres, min.87), Moreno (Adams, min.87) et BarcoVille d’Orlando :Grinwis, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho, Ruan (Smith, min.84), Joey Dezart (Rosell, min.68), Perea, Pereyra, Nani (Mueller, min.74), Michel (Van De Water, min.69 ) et Daryl Dike (Akindele, min.74)Stade:Stade Mercedes-BenzButs:Campbell (1-0, min. 25), Daryl Dike (2-0, min. 39) et Barco (3-0, min. 72)