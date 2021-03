Trois points pour le casier de Cayón après avoir battu Rinconeda (3-0)

27/03/2021 à 23:36 CET

Le Cayon a obtenu les trois derniers points de l’année après avoir battu le Coin 3-0 ce samedi au Fernando Astobiza. Le Cayon Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Atlético Albericia à la maison (0-2) et l’autre devant Bezana dans son fief (5-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Coin a remporté le Barquereño à domicile 1-0 et l’a déjà fait à l’extérieur, contre le Revilla par 1-3. Après le tableau de bord, les locaux ont pris la première place après le match, tandis que les visiteurs sont restés en septième position à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Cayon, qui a tiré le pistolet de départ sur le Fernando Astobiza grâce à un objectif de Michel Ange à la 39e minute. L’équipe Cayonese a de nouveau marqué, augmentant les distances en établissant le 2-0 au moyen d’un but de Jésus Laredo près de la conclusion, en 44. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 2-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Christian à 84 minutes, concluant la confrontation avec un score de 3-0 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Cayon ils sont entrés du banc Diego, Christian, Estrada, Vegas Oui Alex Bolado remplacer Cagigas, Rodrigo, Jésus Laredo, Michel Ange Oui le Chili, tandis que les changements par le Coin étaient Adrian Torre, Javi pereda, Du château, George Oui Jean Charles, qui est entré par Pedraja, Kevin, Arbousier, Unai Oui Le coût.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à cadres et par le Coin réprimandé Pedraja.

Le Cayon occupait la première place du tableau de qualification avec 51 points, avec une position d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, après le différend de cette dernière rencontre de la saison, alors que le Coin il a été placé en septième position avec 19 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueCayon:Raúl Domínguez, Víctor Fernández, Miguel Angel (Vegas, min.75), Chili (Alex Bolado, min.75), Resines, Javier, Fernández, Rodrigo (Cristian, min.63), Cagigas (Diego, min.63), Jesús Laredo (Estrada, min.75) et MarcosCoin:Samuel, Joaquín, Unai (Jorge, min 80), Lacuesta (Juan Carlos, min 80), Ivanín, Balbás, Adrian, Kevin (Javi Pereda, min 61), Madroño (Del Castillo, min 80), Pedraja (Adrián Torre, min 61) et UbaldoStade:Fernando AstobizaButs:Miguel Angel (1-0, min.39), Jesús Laredo (2-0, min.44) et Cristian (3-0, min.84)