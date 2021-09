Trois points pour le casier de Chelsea après le dépassement d’Aston Villa (3-0)

11/09/2021 à 20h33 CEST

Les Chelsea signé une performance exceptionnelle après avoir battu le ville pendant le match joué dans le le pont de Stamford ce samedi, qui s’est soldé par un score de 3-0. Les Chelsea Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Liverpool. Du côté de l’équipe visiteuse, le Aston Villa a dû se contenter d’un match nul à un contre le Brentford. Après le duel, l’équipe des « Bleus » est deuxième, tandis que le Aston Villa il est douzième après la fin du match.

La rencontre a commencé du bon pied pour l’équipe des « Bleus », qui a débuté à la le pont de Stamford avec un objectif de Lukaku à 15 min. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui Chelsea, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de Kova & ccaron; i & cacute; quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe à domicile, qui a augmenté le score au moyen d’un nouveau but de Lukaku, réalisant ainsi un doublé dans le dernier souffle du match, en 93, terminant le match sur un score final de 3-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Chelsea de Thomas tuchel soulagé Jorginho, Azpilicueta et Werner pour Saül, Havertz et Hudson-Odoi, tandis que le technicien du ville, Doyen Smith, a ordonné l’entrée de Bailey, Traoré et Nakamba fournir Ramsey, ings et Douglas luiz.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Alonso et par le ville admonesté Ramsey, Ming, McGinn et Matt Ciblet.

Avec cette victoire, le Chelsea parvient à monter à 10 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le ville reste à quatre points.

Le lendemain le Chelsea sera mesuré avec le Tottenham Hotspur, tandis que l’équipe de Birmingham jouera son match contre le Everton.

Fiche techniqueChelsea :Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Chalobah, Saúl (Jorginho, min.46), Kova & ccaron; i & cacute;, Hudson-Odoi (Werner, min.82), Alonso, Ziyech, Havertz (Azpilicueta, min.64) et LukakuAston Villa:Steer, Mings, Konsa, Tuanzebe, Cash, Matt Targett, Douglas Luiz (Nakamba, min.80), Mcginn, Ramsey (Bailey, min.56), Watkins et Ings (Traoré, min.69)Stade:le pont de StamfordButs:Lukaku (1-0, min. 15), Kova & ccaron;i & cacute; (2-0, min. 49) et Lukaku (3-0, min. 93)