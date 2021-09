Trois points pour le casier de DC United après avoir battu le Chicago Fire (3-0)

16/09/2021 à 03h30 CEST

Les DC United consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à le feu de Chicago pendant le match joué dans le Champ Audi ce jeudi. Les DC United voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Les Red Bulls de New York. En ce qui concerne l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago a remporté 0-1 leur dernier match du tournoi contre Les Red Bulls de New York. Avec ce bon résultat, le le feu de Chicago est douzième à la fin du match, tandis que le DC United est cinquième.

La première partie du match a débuté de manière excellente pour l’équipe de Washington, qui a débuté au Champ Audi avec une peine maximale de Kamara à la minute 8. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du DC United à la minute 35 avec l’un des Kamara. De nouveau, il écrivit le DC United, qui a augmenté le score grâce à un autre but de Kamara, réalisant ainsi un triplé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la 44e minute, concluant la première mi-temps sur le score de 3-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 3-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le DC United ils entrèrent la mûre, Alfaro, bila, fleurs et Nyeman remplacement Des murs, pins, Kamara, Julien Gressel et reine, Pendant ce temps, il le feu de Chicago a donné accès à Aulneraie, Beri & cacute;, Navarrais, Ivanov et Charbonnier pour Omsberg, Offor, Giménez, Herbiers et Stojanovi & cacute;.

L’arbitre du duel a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, pins et Julien Gressel de l’équipe de Washington et Téran et Herbiers L’équipe de l’Illinois a reçu un carton jaune.

Avec ce bon affichage le DC United il monte à 34 points en Major League Soccer et reste à la cinquième place du classement, en position qualificative pour une place en playoffs pour le titre. Pour sa part, le feu de Chicago il reste avec 23 points avec lesquels il a atteint cette trente-deuxième journée.

Fiche techniqueDC United :Hamid, Birnbaum, Pines (Alfaro, min.46), Najar, Julian Gressel (Flores, min.56), Arriola, Paredes (Mora, min.46), Moreno, Reyna (Nyeman, min.79), Canouse et Kamara (Ábila, min.56)Le feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Omsberg (Aliseda, min.58), Bornstein, Terán, Giménez (Navarro, min.58), Stojanovi & cacute; (Collier, min.86), Medrán, Navarro, Herbers (Ivanov, min.75), Offor (Beri & cacute ;, min.58) et EspinozaStade:Champ AudiButs:Kamara (1-0, min. 8), Kamara (2-0, min. 35) et Kamara (3-0, min. 44)