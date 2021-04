18/04/2021 à 22:51 CEST

La Bañeza a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Vrai Burgos pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade de La Llanera ce dimanche, qui s’est terminé sur un score de 4-1. La Bañeza voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Cebrerena par un score de 3-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Real Burgos CF il a été battu par 1-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Salamanque CF B. Avec ce bon résultat, le Real Burgos CF est onzième à la fin du match, tandis que La Bañeza est quatrième.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe Bañezan, qui a débuté au Stade de La Llanera grâce à l’objectif de Alvaro De Lera quelques minutes après le début du match, plus précisément à la cinquième minute. La Bañeza, augmentant l’avantage grâce à un peu de Samu à la 16e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, augmentant le score avec un but de Chauve souris quelques instants avant le coup de sifflet final, en 46 ans, concluant la première mi-temps avec un 3-0 dans la lumière.

La seconde moitié du match a débuté de manière excellente pour La Bañeza, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire grâce à un but de Aitor à 55 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 57e minute s’est approchée du tableau de bord avec un but de Tovar. Enfin, la confrontation s’est conclue par un 4-1 au tableau de bord.

Dans le chapitre sur les changements, La Bañeza de Carlos Delgado soulagé Suarez, Lorento, Adrian Red, Matthieu Oui Juan pour Alvaro De Lera, Franc, Aitor, Samu Oui Pablo G., tandis que le technicien du Vrai Burgos, Daniel Santos, a ordonné l’entrée de Pedro Dango, David Oui Carlos gauche fournir Tovar, Filipe Oui Châtain.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes à La Bañeza (Aitor, Franc Oui Adrian Red), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Pour le moment, La Bañeza il obtient 28 points et le Vrai Burgos avec 19 points.

Fiche techniqueLa Bañeza:Raúl, Samu (Mateo, min.72), Zabalo, Aitor (Adrián Rojo, min.58), Fernández, Dani Alonso, Franco (Lorento, min.58), Eriz, Pablo G. (Juan, min.77), Álvaro De Lera (Suárez, min 58) et MurciegoReal Burgos CF:Alex Campos, Temiño, Taborda, Sedano, Óscar, Moreno (Carlos Izquierdo, min.76), Marijuan, Paz, Alex Reyes, Tovar (Pedro Dango, min.58) et Filipe (David, min.63)Stade:Stade de La LlaneraButs:Álvaro De Lera (1-0, min.5), Samu (2-0, min.16), Murciego (3-0, min.46), Aitor (4-0, min.55) et Tovar (4- 1, min. 57)