Trois points pour le casier de la Lazio après son passage sur l’AC Milan (3-0)

26/04/2021 à 22:47 CEST

La Lazio a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Milan pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade olympique de Rome ce lundi, qui s’est terminé sur un score de 3-0. La Lazio Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Naples par un score de 5-2. De la part de l’équipe visiteuse, le AC Milan il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Sassuolo. Après le match, l’équipe blanche et bleue est sixième, tandis que l’équipe Milan Il est cinquième après la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour le Lazio, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade olympique de Rome à travers un objectif de Joaquin Correa quelques minutes après le début du duel, plus précisément à la minute 2. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour l’équipe Blanquiceleste, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre but de Joaquin Correa, complétant ainsi un doublé à 51 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Ciro Immobile juste avant le coup de sifflet final, précisément en 87, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Mohamed Fares, Andreas Pereira, Danilo Cataldi, Jean-Daniel Akpa Akpro Oui Vedat Muriqi remplacer Senad Lulic, Joaquin Correa, Lucas Leiva, Luii Alberto Oui Ciro Immobile, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse Rafael Leao, Brahim Diaz, Diogo Dalot, Sandro tonali Oui Alessio Romagnoli, qui est entré par Mario Mandzukic, Alexis Saelemaekers, Davide Calabre, Ismael Bennacer Oui Simon Kjaer.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Francesco Acerbi Oui Sergej Milinkovic-Savic.

Avec cet écran brillant, le Lazio Il compte déjà 61 points en Serie A et se place à la sixième place du classement, occupant une place d’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, AC Milan Il reste avec 66 points, également en mesure d’accéder à la Ligue Europa, avec laquelle il a affronté cette trente-troisième journée.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Blanquiceleste affrontera le Gênes et, pour sa part, le AC Milan le fera contre lui Bénévent.

Fiche techniqueLatium:Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Ante Rebic et Mario MandzukicAC Milan:Pepe Reina, Adam Marusic, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Manuel Lazzari, Luii Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Senad Lulic, Ciro Immobile et Joaquín CorreaStade:Stade olympique de RomeButs:Joaquín Correa (1-0, min.2), Joaquín Correa (2-0, min.51) et Ciro Immobile (3-0, min.87)