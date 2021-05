Trois points pour le casier de l’Inter après son passage sur l’Udinese (5-1)

23/05/2021 à 17:02 CEST

le Inter a obtenu les trois derniers points de l’année après avoir battu le Udinese par 5-1 ce dimanche dans le Giuseppe Meazza. le Inter est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Juventus par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, le Udinese perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Sampdoria. Les locaux, à la fin du match, se sont classés premiers du classement, tandis que les Udinese il est resté à la quatorzième place.

La première partie du jeu a commencé face à face pour lui Inter, qui a tiré le pistolet de départ sur le Giuseppe Meazza avec un objectif de Ashley jeune à la 8e minute. L’équipe de Negriazul a rejoint à nouveau, augmentant les distances pour porter le score à 2-0 grâce à un but de Christian Eriksen quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 44e minute, terminant la première période avec un score de 2-0.

La deuxième partie du match a commencé du bon pied pour l’équipe locale, qui a augmenté son avantage grâce à un but de onze mètres Lautaro Martinez à 55 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Negriazul a augmenté, augmentant l’avantage avec un but de Ivan Perisic à 64 minutes. Il a marqué plus tard le Inter grâce au succès de Romelu lukaku à la 71e minute qui a établi le 5-0. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à 79 minutes a réduit les différences au moyen d’un but de pénalité maximum de Roberto Pereyra, concluant la confrontation avec le résultat de 5-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Inter qui sont entrés dans le jeu étaient Christian Eriksen, Daniele padelli, Romelu lukaku, Ivan Perisic Oui Alexis Sanchez remplacer Stefano sensi, Samir Handanovic, Lautaro Martinez, Achraf hakimi Oui Andrea Pinamonti, tandis que les changements dans le Udinese Ils étaient Fernando Llorente, Fernando Forestieri, Jean-Victor Makengo, Manuel Gasparini Oui Martin Palumbo, qui est entré pour fournir Stefano okaka, Marvin Zeegelaar, Rodrigo De Paul, Juan Musso Oui Walace.

Dans le match, l’arbitre n’a averti que l’équipe à domicile avec un carton jaune. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Lautaro Martinez.

le Inter occupait la première place du tableau de qualification avec 91 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions, après la contestation de ce dernier match de la saison, tandis que le Udinese il a été placé en quatorzième position avec 40 points.

Fiche techniqueInter:Juan Musso, Rodrigo Becao, Samir, Kevin Bonifazi, Nahuel Molina, Jens Stryger Larsen, Rodrigo De Paul, Walace, Marvin Zeegelaar, Stefano Okaka et Roberto PereyraUdinese:Samir Handanovic, Alessandro Bastoni, Danilo D`Ambrosio, Andrea Ranocchia, Achraf Hakimi, Matías Vecino, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Andrea Pinamonti et Lautaro MartínezStade:Giuseppe MeazzaButs:Ashley Young (1-0, min.8), Christian Eriksen (2-0, min.44), Lautaro Martínez (3-0, min.55), Ivan Perisic (4-0, min.64), Romelu Lukaku (5-0, min.71) et Roberto Pereyra (5-1, min.79)