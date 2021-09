Trois points pour le casier de Minnesota United après avoir battu LA Galaxy (3-0)

19/09/2021 à 04:01 CEST

Les Minnesota United a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Galaxie pendant le match qui s’est déroulé dans le Champ Allianz ce dimanche. Les Minnesota United est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre Ville sportive de Kansas. Pour sa part, LA Galaxie a récolté une égalité à un contre le Dynamo de Houston, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et a connu une séquence de trois matchs nuls consécutifs. Avec ce résultat, l’ensemble du Minnesota est sixième, tandis que le Galaxie Il est quatrième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour l’équipe du Minnesota, qui a débuté au Champ Allianz avec un peu de Reynoso quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 4. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Minnesota United, qui a pris ses distances en établissant 2-0 grâce à un double but de Reynoso à la 20e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Minnesota United, qui a augmenté sa différence grâce à l’objectif de Finlay à la 67e minute, clôturant ainsi le match sur un score final de 3-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Minnesota United a donné accès à Hunou, Il y a, Buissons de roses et Kallman pour Reynoso, Dieu, Fragapane et Finlay, Pendant ce temps, il LA Galaxie a donné accès à Deux saints, Chicharito, Victor Vazquez, Villafaña et Pêcheur pour Klještan, Cabral, Coulibaly, Hamalainen et Grand-père.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Il y a, du Minnesota United et un à Araujo du Galaxie.

Avec cette bonne performance, le Minnesota United Il a déjà 34 points en Major League Soccer et reste à la sixième place du classement, avec une place menant à une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, LA Galaxie il reste avec 38 points, occupant également une place qualificative pour une place en playoffs pour le championnat, avec lequel il a atteint cette trente-quatrième journée.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Dynamo de Houston, Pendant ce temps, il LA Galaxie jouera contre lui Austin FC.

Fiche techniqueMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Trapp, Alonso, Lod (Hayes, min.71), Fragapane (Rosales, min.78), Finlay (Kallman, min.82) et Reynoso (Hunou, min. 70)LA Galaxie :Klinsmann, Steres, Coulibaly (Víctor Vázquez, min.59), Hamalainen (Villafaña, min.67), Araujo, Raveloson, Lletget, Klještan (Dos Santos, min.58), Joveljic, Cabral (Chicharito, min.58) et Grand-père (Pêcheur, min. 80)Stade:Champ AllianzButs:Reynoso (1-0, min. 4), Reynoso (2-0, min. 20) et Finlay (3-0, min. 67)