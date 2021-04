Trois points pour le casier de New York après avoir battu Cincinnati (5-0)

24/04/2021 à 21:09 CEST

le La ville de New York a montré sa meilleure version après avoir battu 5-0 à Cincinnati pendant le match joué dans le Stade Yankee ce samedi. le La ville de New York est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le DC United par un score de 2-1. Par l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Nashville SC. Avec ce résultat, l’équipe de New York est deuxième, tandis que le Cincinnati il est onzième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui La ville de New York, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Yankee avec un objectif de Médina à la minute 6, terminant la première période avec un score de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé à affronter l’équipe de New York, ce qui a accru les différences grâce à un but contre son camp de Hagglund dans la minute 53. Plus tard, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un but de Thórarinsson à 57 minutes qui lui a laissé un 3-0 La ville de New York. L’équipe de New York a de nouveau ajouté à la 67e minute avec un but de Castellanos. Encore une fois, il composa le La ville de New York, qui a augmenté le score d’une seconde des deux Médina à la 83e minute, concluant le duel par un résultat de 5-0 dans la lumière.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la La ville de New York qui sont entrés dans le jeu étaient Morales, Ismael tajouri, Acevedo, Amundsen Oui gris remplacer Parcs, Andres Jasson, Les sables, Thórarinsson Oui Tinnerholm, tandis que les changements dans le Cincinnati Ils étaient Stanko, Locadia, Medunjanin, Bailey Oui Vazquez, qui est entré pour fournir Mokotjo, Barreal, Kubo, Brenner Oui Harris.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Thórarinsson Oui Castellanos par le La ville de New York déjà Harris Oui Croix par l’équipe de Cincinnati.

Grâce à cette victoire, La ville de New York parvient à remonter à trois points et reste en accès à une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que le Cincinnati est maintenu avec une période.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Callens, Chanot, Thórarinsson (Amundsen, min.72), Tinnerholm (Gray, min.87), Parks (Morales, min.63), Sands (Acevedo, min.72), Moralez, Andres Jasson (Ismael Tajouri, min.63), Medina et CastellanosCincinnati:Cropper, Pettersson, Hagglund, Matarrita, Gyau, Kubo (Medunjanin, min 64), Mokotjo (Stanko, min 53), Cruz, Harris (Vázquez, min 81), Barreal (Locadia, min 57) et Brenner ( Bailey, min 81)Stade:Stade YankeeButs:Medina (1-0, min.6), Hagglund (2-0, min.53), Thórarinsson (3-0, min.57), Castellanos (4-0, min.67) et Medina (5-0, min.83)