Trois points pour le casier de Querétaro après le dépassement de Necaxa (3-0)

13/09/2021

Le à 07:45 CEST

Les Querétaro a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Necaxa lors de la réunion tenue dans le Stade La Corregidora à Querétaro ce lundi. Les Querétaro est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Puebla, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Necaxa perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Chivas Guadalajara. Avec ce marqueur, l’équipe de Querétaro est dix-huitième, tandis que la Necaxa il est onzième après la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Querétaro, qui a tiré le coup de canon sur le Stade La Corregidora à Querétaro avec un peu de Pablo Barrera à la 17e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant l’écart à 2-0 avec un but de Kevin Escamilla quelques instants avant le coup de sifflet final, à 43, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Querétaro, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival grâce à un but contre son camp de Julio González juste avant le coup de sifflet final, précisément en 90, clôturant ainsi la confrontation sur un score final de 3-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Querétaro de Léonard Ramos soulagé Kévin Balanta, Jésus Hernandez, Osvaldo Martinez, Raul Torres et Aristeo Garcia pour Bryan Olivera Calvo, Nicolas Sosa, Luis Madrigal, Pablo Barrera et Kévin Ramirez, tandis que le technicien du Necaxa, Guillermo Vazquez, a ordonné l’entrée de Raul Sandoval et Sergio Bareiro fournir Agustin Oliveros et Image de balise Fernando González.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Luis Madrigal, Omar Mendoza et Washington Aguerre par le Querétaro déjà Fabrique Formiliano et Rodrigo Aguirre par l’équipe d’Acuicalitense.

Avec ce résultat, le Querétaro il reste trois points et le Necaxa avec neuf points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue d’Ouverture MX : le Necaxa tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Atlas Guadalajara dans son fief, tandis que le Querétaro jouera contre lui Croix Bleue à domicile.