Trois points pour le casier de San Fernando de Henares après le dépassement du Real Aranjuez CF (4-1)

17/06/2021 à 01h20 CEST

le San Fernando de Henares battre 4-1 à Réel Aranjuez ce mercredi le dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition avec une victoire. le San Fernando de Henares est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 0-3 contre le Móstoles CF. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Réel Aranjuez il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Villanueva del Pardillo. Avec ce résultat, l’ensemble Sanfernandino est septième, tandis que le Réel Aranjuez il est neuvième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe locale, qui a débuté au Municipalité de Santiago del Pino avec un objectif de Diégo dès le début du match, à la deuxième minute. Il a ajouté à nouveau le San Fernando de Henares, en augmentant les distances grâce à un peu de Koke à 18 minutes. Encore une fois, l’équipe sanfernandino a marqué, qui a pris ses distances en faisant 3-0 grâce au succès devant le but de Essabbar à la 20e minute, concluant la première mi-temps avec le score de 3-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe riveraine, qui a réduit les distances grâce à un but de Chanque à la minute 56. Mais plus tard, le San Fernando de Henares à 80 minutes, il a augmenté le score avec un but de Hugo, terminant ainsi le match avec un score final de 4-1.

Le technicien de la San Fernando de Henares, Grange Garcia, a donné accès au champ à Nacho remplacement Vargas, tandis que de la part du Aranjuez, Jésus López remplacé Avvila, Saelices Oui chauve pour Chanque, la mûre Oui Ayub Lazrag.

le San Fernando de Henares occupait la septième place du tableau qualificatif avec 35 points après la dispute de ce duel correspondant à la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, tandis que le Aranjuez il a été placé en neuvième position avec 24 points.

Fiche techniqueSan Fernando de Henares :Vargas (Nacho, min.30), Jandro, Rodriguez, Koke, Hugo, Diego, Cristian Fernando, Koke, Essabbar, Argumanez et Alex DiazReal Aranjuez CF :Portillo, Mejia, Jimenez, Crespo, Cuchillo, Ayub Lazrag (Calvo, min.90), Jesús Sánchez, Gonzalez, Chanque (Avila, min.76), Mora (Saelices, min.76) et Aitor LoraStade:Municipalité de Santiago del PinoButs:Diego (1-0, min. 2), Koke (2-0, min. 18), Essabbar (3-0, min. 20), Chanque (3-1, min. 56) et Hugo (4-1, au moins 80)