Trois points pour le casier de Sant Rafel après un passage sur Santa Catalina Atlético (4-1)

27/03/2021 à 20:09 CET

Le Sant Rafel a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Santa Catalina pendant le match joué dans le Municipale de Sant Rafel ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 4-1. Le Sant Rafel est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Formentera par un score de 1-0. Pour sa part, Athlétisme de Santa Catalina il a remporté dans son fief 1-0 son dernier match de la compétition contre le Alcudia. Après le match, l’équipe rafeler est huitième, tandis que le Santa Catalina il est neuvième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Sant Rafel, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale de Sant Rafel avec un peu de Karim à 17 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui s’est distanciée en établissant 2-0 grâce à l’objectif de cadres à 22 minutes, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe rafeler, qui a augmenté sa différence avec un nouvel objectif de Karim, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 49e minute. Cependant, l’équipe de Palmesan a coupé les différences en mettant le 3-1 par un but de Tomeu dans la minute 52. L’équipe à domicile a augmenté les distances avec un but de Cappellino quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90 ans, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat de 4-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Sant Rafel qui sont entrés dans le jeu étaient Walter, Cappellino, N’dao Oui Jordi Serra remplacer Iosifidis, Garcia, Mateo Enriquez Oui cadres, tandis que les changements dans le Santa Catalina étaient Précieux Osayande, Policier, Simon Vidal, Bauza Oui Pepo, qui est entré pour remplacer Miguel, Zak, Précieux Osayande, Lluis Triay Oui Schwencke.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Iosifidis, Garcia Oui Gaucher) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier Raul Villalonga Oui Bauza.

Avec cette brillante performance, le Sant Rafel Il compte déjà 19 points en Première Phase de la Troisième Division et reste à la huitième place du classement, en mesure d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, Athlétisme de Santa Catalina il reste avec 16 points, également au lieu d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, à laquelle il a affronté ce vingt et unième jour.

Le Sant Rafel fera face le lendemain Esporles et le Athlétisme de Santa Catalina jouera contre lui Formentera.

Fiche techniqueSant Rafel:Chanza, Karim, Duran, Zurdo, Iosifidis (Walter, min 60), Marcos (Jordi Serra, min 82), García (Cappellino, min 60), Mario, De Las Heras, Mateo Enriquez (N’dao, min .68) et SamuAthlétisme de Santa Catalina:Ricardo, Zak (Bobby, min.46), Miguel (Precious Osayande, min.46), Schwencke (Pepo, min.71), Tomeu, Alorda, m, Lluis Triay (Bauza, min.64), Oscar Vizcaino, Víctor et Raul VillalongaStade:Municipale de Sant RafelButs:Karim (1-0, min.17), Marcos (2-0, min.22), Karim (3-0, min.49), Tomeu (3-1, min.52) et Cappellino (4-1, min.90)