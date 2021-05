Trois points pour le casier de Soller après avoir battu Llosetense (3-0)

17/05/2021 à 12:20 CEST

le Soller consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Llosetense lors de la réunion tenue dans le Soller ce dimanche. le Soller est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Alcudia. Pour sa part, Llosetense a remporté à domicile 2-1 son dernier match de la compétition contre Cardassar. Avec ce résultat, l’ensemble solleric est le premier, tandis que le Llosetense Il est quatrième après la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Soller, qui a tiré le pistolet de départ sur le Soller grâce à l’objectif de Marc à la 23e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, l’équipe locale a marqué un but, ce qui a augmenté sa distance grâce à un but de cadres à la 75e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Sollerico a augmenté, ce qui a augmenté les distances mettant le 3-0 par un but de D’hondt à la minute 82, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc faire d’habitude, D’hondt, olive, Garcia Oui Fran Adelino remplacer Cordoue, Enfant trouvé, Toni Huertas, Marc Oui Muñoz, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été petit enfant, Montori, Nicolau, Mateo Bergas Oui Pulpillo, qui est entré par Bartomeu, Oncala, Iota, Toni Abo Oui Garcia.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Moya, faire d’habitude, Kike Echávarri, Martin Oui Garcia par le Soller déjà Les partenaires, Gonzalez, Amer Oui Vaz par l’équipe de llosetín.

Pour le moment, le Soller reste avec 36 points et le Llosetense avec 28 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Soller jouera contre lui Esporles loin de chez soi, tandis que le Llosetense affrontera dans sa querelle contre le CD Gênes.

Fiche techniqueSoller:Pau Segui, Martín, Marcos, Marc (Garcia, min 70), Exposito (D’hondt, min 46), Alex Latorre, Cordoba (Soler, min 46), Toni Huertas (Oliva, min 70), Moya , Muñoz (Fran Adelino, min.85) et Joan CarlesLlosetense:Bartomeu (Nieto, min.44), Amer, Vaz, Jota (Nicolau, min.46), Gonzalez, Dosil, Toni Abo (Mateo Bergas, min.61), Zamora, Oncala (Montori, min.46), Partners et Garcia (Pulpillo, min. 70)Stade:SollerButs:Marc (1-0, min.23), Marcos (2-0, min.75) et D’hondt (3-0, min.82)