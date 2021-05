Trois points pour le casier de Vélez après son passage sur Mancha Real (3-0)

08/05/2021 à 21:03 CEST

le Velez battre 3-0 à Teinture royale ce samedi au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Velez Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Almeria B loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Torredonjimeno dans son fief (2-1). Pour sa part, Teinture royale il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Antequera dans son stade et Le bâton à l’extérieur, 1-0 et 1-2 respectivement. Après le score, l’équipe Veleño est première, tandis que le Teinture royale est deuxième de la compétition.

La première équipe à marquer a été la Velez, qui a tiré le pistolet de départ sur le Vivar Tellez avec un objectif de Paul, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe Veleño, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire au moyen d’un but de Miranda à 53 minutes. L’équipe locale a rejoint à nouveau, se distanciant en établissant le 3-0 grâce à un autre but de Miranda, qui a ainsi réalisé un doublé en 93, lors de la prolongation que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, concluant le match sur le score de 3-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Velez de Juan Carlos Gomez soulagé Médina, Ismael, Ça a donné Oui Victor Armero pour Paul, Lapin Toni, Garcia Oui Leo, tandis que le technicien du Teinture royale, Pedro Bolaños, a ordonné l’entrée de Image de balise Urko Arroyo Oui Ordoñez fournir Sebas Oui David Romero.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Sebas.

Pour le moment, le Velez est laissé avec 49 points et le Teinture royale avec 47 points.

Fiche techniqueVelez:Miguel, Leo (Victor Armero, min 81), Branco, Bocchino, Essel, García (Dio, min 81), Cervera, Toni Conejo (Ismael, min 71), Álvaro Ocaña, Miranda et Pablo (Medina, min. 62)Teinture royale:Lopito, Berenguel, Sebas (Urko Arroyo, min.46), Rentero, Juan Chispas, Óscar Quesada, Fran Oller, Juanfran García, Juanma, David Romero (Ordoñez, min.46) et Pedro CorralStade:Vivar TellezButs:Pablo (1-0, min.40), Miranda (2-0, min.53) et Miranda (3-0, min.93)