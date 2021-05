Trois points pour le casier de Yagüe après avoir battu Oyonesa (4-1)

08/05/2021 à 21:34 CEST

le Yagüe et le Oyonesa a terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division ce samedi avec une victoire de la Yagüe pour un score de 4-1. le Yagüe est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Arnedo par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, le Oyonesa il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Casalarreina et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de Logroño est troisième, tandis que le Oyonesa Il est sixième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Yagüe, qui a tiré le pistolet de départ sur le Sauveur avec un peu de Israël à la 10e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Logroño a augmenté grâce à un but de Carus à la 30e minute, permettant le 2-0. L’équipe locale a de nouveau marqué, se distançant en établissant 3-0 grâce à un but de Alberto à la 36e minute, concluant la première mi-temps avec un 3-0 dans la lumière.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Logroño, qui a prolongé les distances avec un peu de Daniel à 60 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 78e minute s’est approchée du tableau de bord par un but de Sebas, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 4-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Yagüe a donné accès à Daniel, Estevez, Mendoza et Miranda pour Miguel Angel Sanchez, Ousmane, Alberto Oui David Perez, Pendant ce temps, il Oyonesa a donné accès à Alonso, Kevin, Sainte Marie Oui Course pour Javi Pavia, Martinez, Jambes Oui Raul Rodriguez.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons: un carton jaune au Yagüe, spécifiquement pour Israël et deux à Oyonesa (Diego Gomez Oui Narvaiza). De plus, il y avait un carton rouge pour Jean Carlo Yáñez par l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Yagüe il obtient 42 points et le Oyonesa avec 28 points.

Fiche techniqueYagüe:Torcal, Alberto (Mendoza, min 61), Murías, Israël, Pablo, Ousmane (Estevez, min 61), David Perez (Miranda, min 61), Carus, Rafael, Miguel Ángel Sánchez (Daniel, min 54) et RodriguezOyonesa:Martinez (Kevin, min.46), Javi Pavia (Alonso, min.46), Viti, Escribano, Felix Pavia, Raúl Rodríguez (Carrera, min.74), Sebas, Patas (Santamaría, min.74), Diego Gómez, Jean Carlo Yáñez et NarvaizaStade:SauveurButs:Israël (1-0, min.10), Carus (2-0, min.30), Alberto (3-0, min.36), Daniel (4-0, min.60) et Sebas (4-1, min. 78)