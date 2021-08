Trois points pour le casier des Tigres UANL après le dépassement de Querétaro (3-0)

in

18/08/2021

Le à 12:00 CEST

Le Tigres de l’UANL consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Querétaro pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade universitaire (uanl) ce mercredi. Le Tigres de l’UANL Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui Puebla. Du côté des visiteurs, le Querétaro a récolté un nul nul contre le Pumas UNAM, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce bon résultat, le Querétaro est quatorzième à la fin du match, tandis que le Tigres de l’UANL est cinquième.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Tigres de l’UANL, qui a tiré le coup de canon sur le Stade universitaire (uanl) grâce à l’objectif de Nicolas Lopez à 22 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée par un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé du bon pied pour l’équipe de Nicolaita, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un nouveau but de Nicolas Lopez, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 49. L’équipe locale a encore ajouté, ce qui a accru les écarts en portant le score à 3-0 grâce à un but Florian Thauvin à 74 minutes, terminant le match avec un score final de 3-0.

Pendant le duel, les deux coachs ont utilisé toutes leurs monnaies. Par le Tigres de l’UANL ils sont entrés du banc Enrique Quinones, Florian Thauvin, Raymundo Fulgencio, Juan José Purata Oui Jésus Dueñas remplacement Léonard Fernández, Nicolas Lopez, Jésus Garza, Hugo Ayala Oui Rafael De Souza Pereira, tandis que les changements par le Querétaro Ils étaient Daniel Cervantès, Osvaldo Martinez, Jonathan Dos Santos, Jésus Hernandez Oui Kevin Escamilla, qui est entré par Pablo Barrera, David Cabrera, Nicolas Sosa, Bryan Olivera Calvo Oui Kévin Balanta.

L’arbitre a montré un total de six cartons : un carton jaune au Tigres de l’UANL, spécifiquement à Hugo Ayala et quatre à Querétaro (Bryan Olivera Calvo, Maximilien Perg, Alexis doldan Oui Omar Mendoza). De plus, il y avait un carton rouge pour Jonathan Dos Santos par l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Tigres de l’UANL parvient à monter à huit points et reste en position d’accès à la phase suivante du championnat, tandis que le Querétaro continuer avec trois points.