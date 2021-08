Trois points pour le casier des Whitecaps de Vancouver après avoir battu le Real Salt Lake (4-1)

30/08/2021 à 06:00 CEST

Les Whitecaps de Vancouver il a battu le Véritable lac salé lors du dernier match joué dans le Stade BC Place, qui s’est terminé sur un score de 4-1. Les Whitecaps de Vancouver Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Los Angeles FC (2-1) et l’autre devant Austin FC (1-2). Du côté de l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Rapides du Colorado. Avec ce résultat, l’ensemble de Vancouver est huitième, tandis que le Véritable lac salé il est sixième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Whitecaps de Vancouver, qui a tiré le coup de canon sur le Stade BC Place grâce à un but contre son camp de Marcelo Silva à la 33e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

La seconde moitié du match a débuté d’une manière imbattable pour l’équipe de Vancouver, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Brian blanc à la 53e minute. Il a ensuite marqué le Whitecaps de Vancouver à 64 minutes grâce à un but de Gaule. L’équipe de Vancouver s’est jointe à nouveau à la 69e minute avec un but de Jungwirth. Mais plus tard, l’équipe de l’Utah s’est approchée du tableau de bord grâce à un but de juillet juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant le match avec un score final de 4-1.

L’entraîneur de la Whitecaps de Vancouver a donné accès à Metcalfe, Ricketts, Caicedo, Raposo et Godinho pour brun, Brian blanc, Gaule, Owusu et Veselinovic, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné le feu vert à Chang, juillet et Everton, qui est venu remplacer Meram, nick besler et Ruiz.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, un pour les joueurs de la Whitecaps de Vancouver et trois pour les joueurs de l’Utah. Au nom des joueurs de Vancouver, la carte est allée à brun et par les joueurs de Véritable lac salé pour Poudre, Rusnák et Marcelo Silva.

Avec cette brillante performance, le Whitecaps de Vancouver il monte à 26 points en Major League Soccer et reste à la huitième place du classement. Pour sa part, Véritable lac salé reste avec 27 points, au lieu de se qualifier pour une place en playoffs pour le titre, avec lequel il affrontait cette trentième journée.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Jungwirth, Veselinovic (Godinho, min.85), Bruno Gaspar, Brown (Metcalfe, min.72), Bikel, Teibert, Owusu (Raposo, min.85), Gauld (Caicedo, min.76), Brian White ( Ricketts, min.75) et DájomeVéritable lac salé :Putna, Glad, Marcelo Silva, Morgan, Powder, Nick Besler (Julio, min.67), Ruiz (Everton, min.79), Rusnák, Meram (Chang, min.61), Menéndez et MéndezStade:Stade BC PlaceButs:Marcelo Silva (1-0, min. 33), Brian White (2-0, min. 53), Gauld (3-0, min. 64), Jungwirth (4-0, min. 69) et Julio (4- 1, au moins 90)