Trois points pour le casier du Los Angeles FC après avoir battu le Sporting Kansas City (4-0)

in

09/04/2021 à 06:06 CEST

Les Los Angeles FC signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Ville sportive de Kansas lors du duel joué dans le Stade Banc de Californie ce samedi, qui s’est soldé par un score de 4-0. Les Los Angeles FC Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 3-3 lors du dernier duel joué contre le LA Galaxie. En ce qui concerne l’équipe Kanseño, le Ville sportive de Kansas n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Rapides du Colorado et cumule trois tirages consécutifs dans la compétition. Avec ce marqueur, l’équipe de Los Angeles est huitième, tandis que le Ville sportive de Kansas il est deuxième après la fin du match.

Bon début de match pour l’équipe de Los Angeles, qui a débuté au Stade Banc de Californie avec un peu de Tomber à la 19e minute, clôturant ainsi la première période sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Los Angeles FC, qui a accru son écart avec un nouvel objectif de Tomber, qui a ainsi réalisé un doublé à la 61e minute. Los Angeles FC à la 71e minute grâce à un but de Arango. Après un nouveau jeu le score de l’équipe de Los Angeles a augmenté, qui a pris ses distances en faisant 4-0 grâce à un but sur penalty de Pain grillé au bord de la fin, en 86, terminant ainsi le match sur le résultat de 4-0.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les Ville sportive de Kansas a donné accès à Duc pour Mauri et par le Los Angeles FC remplacé Danny Mousovski, Chrysostome, Harvey et Farfan pour Cal Jennings, Arango, Murillo et duc Bryce.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. De la part des joueurs de la Los Angeles FC carton jaune a été montré à Ibeagha, duc Bryce et Danny Mousovski, tandis que l’équipe de Kanseño a été réprimandée en jaune pour Mélia et avec du rouge à Espinoza.

Avec ce bon affichage le Los Angeles FC il monte à 27 points en Major League Soccer et se place à la huitième place du classement. Pour sa part, Ville sportive de Kansas il reste avec 40 points, avec une position d’accès à une place de playoffs pour le titre, avec lequel il affrontait cette trentième journée.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Romero, Edwards, Ibeagha, Murillo (Harvey, min.88), Mamadou Fall, Ginella, Blessing, Atuesta, Arango (Crisostomo, min.80), Bryce Duke (Farfan, min.88) et Cal Jennings (Danny Musovski, min. .46)Sports de Kansas City :Melia, Zusi, Martins, Fontàs, Espinoza, Ilie, Walter, Mauri (Duke, min.68), Shelton, Pulido et RussellStade:Stade Banc de CalifornieButs:Fall (1-0, min. 19), Fall (2-0, min. 61), Arango (3-0, min. 71) et Atuesta (4-0, min. 86)