Trois points pour le casier du RB Leipzig après avoir battu Stuttgart (4-0)

20/08/2021 à 22:31 CEST

Le Leipzig a montré sa meilleure version après avoir battu 4-0 à Stuttgart pendant le match joué dans le Arène Red Bull ce vendredi. Le RB Leipzig Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Mayence 05. Du côté des visiteurs, le Stuttgart Il venait de battre 5-1 dans son stade à Greuther plus loin lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble lipsien est troisième, tandis que le Stuttgart il est septième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a débuté de manière excellente pour l’équipe Lipsiense, qui a débuté à la Arène Red Bull avec un objectif de Dominik Szoboszlai à 38 minutes. Puis il a écrit le RB Leipzig, qui a pris ses distances grâce à un peu de Emil Forsberg peu avant la fin, plus précisément en 46, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 2-0.

La deuxième partie du match a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un autre but de Dominik Szoboszlai, réalisant ainsi un doublé à la minute 52. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du RB Leipzig, qui a augmenté le score grâce à un but de onze mètres André Silva à la 65e minute. Finalement, le duel s’est terminé par un 4-0 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Vernis Konrad, Hwang hee-chan, Marcel sabiter, Nordi mukiele et Yussuf Poulsen remplacement Dominik Szoboszlai, André Silva, Amadou Haidara, Willi Orban et Christophe Nkunku, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Daniel Didavi, Enzo Millot, Sasa kalajdzic, Erik Thommy et Pascal Stenzel, qui est entré par Hamadi Al Ghaddioui, Philippe Clément, Matthieu Klimowicz, Philipp Forster et Konstantinos Mavropanos.

Dans le jeu, il y a eu un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Stuttgart. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Marc Kempf, Philipp Forster et Konstantinos Mavropanos.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec trois points en Bundesliga.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matches de Bundesliga : Stuttgart tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui SC Fribourg dans son fief, tandis que le RB Leipzig jouera contre lui VfL Wolfsbourg à domicile.

Fiche techniqueRB Leipzig :Peter Gulacsi, Lukas, Mohamed Simakan, Willi Orban (Nordi Mukiele, min.76), Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai (Konrad Laimer, min.69), Amadou Haidara (Marcel Sabitzer, min.69), Tyler Adams, Emil Forsberg, Christopher Nkunku (Yussuf Poulsen, min.82) et André Silva (Hwang Hee-Chan, min.69)Stuttgart :Florian Muller, Waldemar Anton, Marc Kempf, Konstantinos Mavropanos (Pascal Stenzel, min.84), Roberto Massimo, Wataru Endo, Philipp Klement (Enzo Millot, min.73), Borna Sosa, Hamadi Al Ghaddioui (Daniel Didavi, min.46 ), Mateo Klimowicz (Sasa Kalajdzic, min.73) et Philipp Forster (Erik Thommy, min.81)Stade:Arène Red BullButs:Dominik Szoboszlai (1-0, min. 38), Emil Forsberg (2-0, min. 46), Dominik Szoboszlai (3-0, min. 52) et André Silva (4-0, min. 65)