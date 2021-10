Trois points pour l’équipe locale : AS Roma 2-0 Empoli

10/03/2021 à 20:06 CEST

La Rome gagné 2-0 contre Empoli lors du match joué ce dimanche dans le Stade olympique. La AS Rome arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Latium par un score de 3-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Empoli a remporté le Bologne à domicile 4-2 et auparavant également à l’extérieur, contre le Cagliari par 0-2. Après le résultat obtenu, le groupe romain est quatrième, tandis que le Empoli il est dixième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les AS Rome, qui inaugurait la lumineuse à travers un Lorenzo Pellegrini, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

La deuxième partie du duel a commencé de manière favorable pour l’équipe romaine, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Henrikh Mkhitaryan quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 48, mettant fin au duel avec le résultat de 2-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Rome qui sont entrés dans le jeu étaient Bryan Cristante, Riccardo calafiori, Stephan El Shaarawy, Roger Ibanez et Nicola Zalewski remplacement Ebrima darboe, Matias Vina, Nicolo Zaniolo, Chris petit et Henrikh Mkhitaryan, tandis que les changements dans le Empoli Ils étaient Léonard mancuso, Nicolas Haas, Nedim Bajrami, Léo Stulac et Patrick Cutrone, qui est entré pour fournir Andrea Pinamonti, Philippe Bandinelli, Szymon Zurkowski, Liam Henderson et Federico Di Francesco.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont deux à la Rome (Gianluca mancini et Nicolo Zaniolo) et trois à Empoli (Samuele Ricci, Nicolas Haas et Petar Stojanovic).

Grâce à cette victoire, Rome parvient à monter à 15 points et reste dans la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Empoli reste avec neuf points.

Le prochain engagement de Serie A pour le AS Rome est contre le Juventus, Pendant ce temps, il Empoli affrontera le Atalante.

Fiche techniqueAS Rome :Rui Patricio, Rick Karsdorp, Chris Smalling (Roger Ibanez, min.90), Gianluca Mancini, Matias Vina (Riccardo Calafiori, min.84), Nicolo Zaniolo (Stephan El Shaarawy, min.84), Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Ebrima Darboe (Bryan Cristante, min.64), Henrikh Mkhitaryan (Nicola Zalewski, min.90) et Tammy AbrahamEmpoli :Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic, Mattia Viti, Simone Romagnoli, Riccardo Marchizza, Liam Henderson (Leo Stulac, min.70), Samuele Ricci, Filippo Bandinelli (Nicolas Haas, min.46), Szymon Zurkowski (Nedim Bajrami, min.46) , Andrea Pinamonti (Leonardo Mancuso, min.30) et Federico Di Francesco (Patrick Cutrone, min.70)Stade:Stade olympiqueButs:Lorenzo Pellegrini (1-0, min. 42) et Henrikh Mkhitaryan (2-0, min. 48)