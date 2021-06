Trois points pour l’équipe locale : Atlético Monzón 2-0 Robres

in

13/06/2021 à 21:58 CEST

le Monzon athlétique a obtenu les trois derniers points à Robres après avoir gagné 2-0 lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division. le Monzon athlétique voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier duel joué contre le Almudévar. Du côté des visiteurs, le Robres a remporté le CD Cariñena dans sa rivalité 3-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Saint Jean 0-3 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec cette défaite, l’équipe de Robresino s’est placée en deuxième position après la fin du match, tandis que le Monzon athlétique est troisième.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Montisonense, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Petro, concluant la première partie avec le score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a pris ses distances au tableau d’affichage avec un but de Solanille à la 61e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

L’entraîneur de la Monzon athlétique a donné accès à Samitier, Solanille, Hernandez, Patsiavouras Oui Carrasco pour Petro, Coquille, Puyer, Alexandre Oui Jésus, Pendant ce temps, il Robres a donné le feu vert à Ami, Roi, Poudre Oui Chevrier, qui est venu remplacer forgeron, Israël, Aisa Oui González.

Lors du match qui s’est déroulé dans le Isidro Calderón, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Dibaga, par l’équipe visiteuse.

le Monzon athlétique occupait la troisième place du tableau qualificatif avec 52 points après la dispute de ce duel lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, tandis que le Robres il a été placé en deuxième position avec 53 points.

Fiche techniqueAtlético Monzon :Chavo, Jesús (Carrasco, min.74), Oscar Carrera, Alejandro (Patsiavouras, min.74), Vieira (Solanilla, min.58), Petro (Samitier, min.53), Puyer (Hernandez, min.74), Quique Rausell, Iago Diaz, Christian et EricRobres :Dibaga, Barrio, Carcassona, Muñoz, Lizer, Gonzalez (Cabrero, min.51), Charlez, Herrero (Amigot, min.11), Israël (Rey, min.48), Espierrez et Aisa (Polvorilla, min.51)Stade:Isidro CalderónButs:Petro (1-0, min. 44) et Solanilla (2-0, min. 61)