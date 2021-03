Trois points pour l’équipe locale: Binéfar 2-1 Barbastro

28/03/2021 à 20:12 CEST

Le Binéfar a commencé par une victoire 2-1 à domicile contre Barbastro lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Los Olmos. Avec ce marqueur, le Binéfar est le premier avec trois points et le Barbastro cinquième sans points à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Binéfar, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Valence en minute 20. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe Binefarense, qui s’est distancée grâce à un but de Sergi Brunet à la 26e minute, terminant la première mi-temps avec le score 2-0.

La deuxième partie du match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Barcelone, qui s’est approchée du tableau de bord avec un but de Perso à 51 minutes, terminant le match avec un résultat de 2-1 sur la lumière.

Le deuxième jour, le Binéfar jouera contre lui Borja loin de chez soi et Barbastro jouera son match contre lui Deportivo Aragon dans son fief.

Fiche techniqueBinéfar:Buba Fofana, Genis, Joel, Laghrissi, Valence, Juliá, Chicho, Sergi Brunet, Modest, Soule et ImazBarbastro:Otin, Lucas, Guille, Ojeda, Peña, Alvaro, Conte, Ballesteros, Alvarado, Jaime et GonzálezStade:Los OlmosButs:Valence (1-0, min.20), Sergi Brunet (2-0, min.26) et Perso (2-1, min.51)